La Renault Twizy revient sur le devant de la scène et s'appelle désormais Mobilize Duo. La nouvelle marque du Groupe Renault dédiée aux nouvelles mobilités (micro et urbaines) présente au Mondial de l'Automobile de Paris la version de série du quadricycle électrique biplace dans la lignée du petit Twizy.

Le nouveau quadricycle peut être conduit à partir de 14 ans dans la version Duo 45 km/h, tandis que la Duo 80 km/h peut être conduit à partir de 16 ans. Il est disponible dans le réseau Renault à partir du 15 octobre avec un prix de base à partir de 9 090 euros.

Mobilize Duo, l'extérieur

Vue de l'extérieur, la Mobilize Duo apparaît clairement comme une évolution de la Renault Twizy déjà citée, mais avec un design plus anguleux et moderne repris du concept Duo vu il y a deux ans, qui mise toujours sur la simplicité et la robustesse des éléments de carrosserie.

La carrosserie n'est pas peinte, mais joue sur le contraste des couleurs entre les parties plastiques noires (composées à 60 % de polymères recyclés) et les surfaces recouvertes d'autocollants. La finition de surface « Camo » est conçue pour rendre moins visibles les éventuelles rayures subies dans la vie urbaine de Duo.

Les deux portes ont traditionnellement une ouverture verticale de type « hélicoïdale », c'est-à-dire qu'elles se déplacent vers le haut et vers l'avant pour faciliter l'entrée et la sortie sans gêner les piétons, les cyclistes et les motocyclistes. Les deux sièges sont disposés en tandem.

Mobilize Duo, les portes

Mobilize Duo, les dimensions

La longueur de Mobilize Duo n'est que de 2,43 mètres, soit un peu plus que la Twizy (2,34 mètres) ou que deux autres célèbres quatre-roues comme le Citroën Ami et le Fiat Topolino, qui mesurent 2,41 mètres. Le Microlino, quant à lui, dépasse les 2,51 mètres.

Mobilize Duo, vue latérale avec les portes fermées Mobilize Duo, vue latérale portes ouvertes

La largeur de la Duo est également très étroite ( 1,30 m ) et inférieure à celle de tous les quadricycles mentionnés ci-dessus. Le diamètre de braquage de seulement 6,80 mètres promet également une grande agilité.

Mobilize Duo Longueur 2,43 mètres Largeur 1,30 mètre Hauteur n.d. Capacité de charge 300 litres (compartiments de rangement)

Mobilize Duo, l'intérieur

L'intérieur de ce nouveau quadricycle de Renault reprend le style simplifié et robuste de l'extérieur, avec la présence d'un tableau de bord « boombox » qui regroupe les commandes et le système audio avec un transducteur situé près du pare-brise qui fait office de haut-parleur dans un seul panneau carré de style années 1980.

Mobilize Duo, l'intérieur

L'infotainment est assuré par le smartphone, qui peut être connecté via un câble USB-C ou en Bluetooth. La praticité et la simplicité de l'habillage intérieur se manifestent également par les sièges en revêtement TEP lavables à l'eau, les rangements de 300 litres et la bonde située sous le pédalier pour évacuer l'eau excédentaire.

L'équipement de série de Mobilize Duo comprend l'airbag conducteur (unique parmi les quadricycles), la ceinture de sécurité conducteur avec prétensionneur et limiteur d'effort, la climatisation manuelle, le pare-brise chauffant et le porte-smartphone.

Mobilize Duo, les moteurs

Mobilize Duo est proposé en deux versions, Duo 45 et Duo 80, noms qui indiquent la vitesse maximale des deux et leur appartenance respectivement aux catégories quadricycle léger (L6) et quadricycle lourd (L7).

Mobilize Duo, vue arrière

Le Mobilize Duo 45, qui atteint 45 km/h, peut être conduit en Italie dès l'âge de 14 ans avec un simple permis AM. La Mobilize Duo 80, en revanche, peut atteindre une vitesse maximale de 80 km/h et nécessite un permis B1 obtenu dès l'âge de 16 ans.

Dans les deux cas, la batterie a une capacité utile de 10,3 kWh et garantit une autonomie de 161 km dans le cycle d'homologation WMTC. En pratique, il s'agit d'un module unique du pack batterie de la Renault 5 E-Tech Electric.

Mobilize Duo en recharge

La recharge se fait par le câble intégré au capot avant avec une prise E+F (type Schuko) pour la recharge à domicile ou par un câble Mode 3 optionnel avec une prise Type 2 pour les stations de recharge. La recharge de 20 % à 80 % prend entre 3 heures et 25 minutes à la station de recharge et 3 heures et 50 minutes à la maison.

Mobilize Duo, les prix

Le tarif de la Mobilize Duo débute à 9 090 euros pour la Duo 45 Neo destinée principalement aux jeunes de 14 ans, rejointe par la Duo 80 Evo pour les jeunes de 16 ans, qui coûte 11 600 euros et propose un kit Bluetooth, un siège conducteur chauffant et le pack de couleurs « Iconic Orange ».

Destiné aux professionnels qui gèrent des flottes, des services d'autopartage ou des artisans, le Duo 80 Pro, à partir de 11 600 euros, propose, en plus des surfaces personnalisables, les outils de Fleet Management offerts par Mobilize.