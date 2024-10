Porsche réalise que se clients veulent toujours des voitures à essence

Au début de l'année 2022, Porsche a déclaré que les véhicules électriques représenteraient plus de 80 % des ventes annuelles totales à la fin de la décennie. Cet objectif est toujours d'actualité, même si la maison de Zuffenhausen a ajouté un astérisque à côté de 2030 en disant que cela dépendra de la façon dont les clients réagissent aux VE. Lors d'une séance de questions-réponses avec la presse pendant la conférence téléphonique préparatoire aux ventes du troisième trimestre 2024, la marque allemande a admis que les choses ne se passaient pas comme prévu.

Le directeur financier Lutz Meschke a déclaré que la situation en Chine est « difficile » pour Porsche et toutes les marques de luxe européennes. Aux États-Unis et en Europe, Porsche constate un « ralentissement de la transition vers le BEV et la demande des clients n'est pas satisfaisante dans l'ensemble ». Il a indiqué que "de nombreux clients du segment haut de gamme/luxe se tournent vers les voitures à moteur à combustion. Il y a une tendance claire dans cette direction."

C'est la partie des questions-réponses qui est devenue vraiment intéressante. M. Meschke a déclaré que Porsche donnerait aux gens ce qu'ils veulent en rafraîchissant ses voitures à essence et ses voitures hybrides rechargeables. L'équipe dirigeante donne au département R&D la possibilité de travailler sur de multiples solutions de motorisation, y compris "de nouveaux dérivés à moteur à combustion de voitures électrifiées."

Cela signifie-t-il que les véhicules électriques auront également des variantes à essence ? Il est trop tôt pour le dire, car le nouveau Macan est construit sur une architecture spécifique. Il repose sur la même plate-forme Premium Platform Electric (PPE) que les modèles Audi A6 et Q6 E-tron. La remplaçante de la 718 étant lancée en 2025, la logique veut que le développement de la nouvelle génération de Boxster et de Cayman ait déjà été finalisé. Le duo de voitures de sport devrait également être une affaire de VE uniquement.

À plus long terme, le SUV à trois rangées dont le nom de code est « K1 » sera lui aussi strictement électrique, selon les récentes déclarations de Porsche. Le petit Cayenne conservera son moteur V8 jusque dans les années 2030, ce qui signifie qu'il coexistera pacifiquement avec un modèle électrique homonyme pendant de nombreuses années. La même stratégie sera appliquée à la Panamera, puisque la variante électrique prévue ne sonnera pas le glas du modèle à moteur à combustion interne.

Bien que Porsche reste attaché aux moteurs à combustion, la dure réalité de 2024 est que le Boxster, le Cayman et le Macan ont déjà été supprimés en Europe en raison des réglementations en matière de cybersécurité. Les deux voitures de sport à moteur central seront retirées de la circulation à l'échelle mondiale lorsque la production s'arrêtera au milieu de l'année 2025, et le crossover disparaîtra lui aussi environ un an plus tard.

Si Porsche prévoit des adaptations EV-to-ICE, il faudra faire des compromis en termes d'emballage. Toutefois, cette stratégie s'est avérée payante pour BMW, une marque de luxe qui ne disposera pas d'une architecture dédiée aux voitures électriques avant 2025, avec le premier modèle de la Neue Klasse.

Source: Porsche