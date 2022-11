L'Opel Astra devient également hybride rechargeable, grâce au moteur 1.6 turbo électrifié de 180 ch déjà utilisé par plusieurs autres modèles du groupe Stellantis. La cinq portes allemande rechargeable avec transmission automatique à 8 vitesses participe pour la première fois au test de consommation de carburant en conditions réelles et obtient une très bonne moyenne.

Avec une consommation de 3,7 l/100 (27,03 km/l), qui se traduit par un coût de seulement 25,13 € (22,03 € d'essence + 3,10 € d'électricité), l'Opel Astra se taille une place dans le top 10 du classement des consommations réelles, dans la catégorie hybride rechargeable. En quittant Rome en mode 100 % électrique, elle parcourt 61 km avant de passer en mode hybride.

Dans le top 10 des hybrides rechargeables

Comme prévu, la nouvelle Opel Astra hybride rechargeable brille dans le classement de la consommation réelle de carburant, prenant la dixième place du classement des hybrides rechargeables, devant des concurrentes comme la DS 4 E-Tense 225 ch (4,20 l/100 km - 23,8 km/l), l'Audi A3 Sportback 40 TFSI e (4,30 l/100 km - 23,2 km/l) et la Renault Megane Plug-In Hybrid E-TECH (4,40 l/100 km - 22,7 km/l).

Mieux que l'Astra, parmi les berlines compactes hybrides rechargeables, on retrouve seulement les Mercedes A 250 e EQ-POWER (3,00 l/100 km - 33,3 km/l), la Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid (2,90 l/100 km - 34,4 km/l) et la championne de la consommation Toyota Prius Plug-in Hybrid à 2,50 l/100 km (40,0 km/l).

Une conduite souple et détendue

La voiture testée est l'Opel Astra 180 ch AT8 Hybrid S&S Elegance, une finition intermédiaire qui comprend des jantes en alliage de 17 pouces, des sièges avant et un volant chauffants, des vitres arrière teintées, un régulateur de vitesse adaptatif et le Pure Panel 10"+10" avec tableau de bord numérique, le Keyless Entry&Start et des capteurs de stationnement avec caméra de recul.

La conduite de l'Astra hybride rechargeable est toujours agréable et relaxante, notamment grâce à la douceur de la transmission automatique à 8 rapports, que ce soit en mode hybride ou électrique. Les 180 ch déchargés sur l'asphalte par les roues avant sont suffisants pour une conduite normale. L'habitabilité et la capacité de charge du compartiment à bagages sont bonnes.

Environ 55 km d'autonomie en électrique

En utilisation quotidienne, l'autonomie électrique de l'Astra hybride rechargeable est d'environ 55 km, avec des pointes jusqu'à 75 km en conduite économique en banlieue et un minimum d'environ 45 km sur autoroute.

Même avec une batterie complètement déchargée, l'efficacité reste remarquable, le fonctionnement hybride permettant de maintenir une consommation de carburant faible pour la catégorie. Le réservoir d'essence de 42 litres permet de parcourir près de 700 km avec un plein et même plus de 1 000 km avec une conduite économe en carburant.

Les consommations en essence avec une batterie déchargée

Mixte urbain et extra-urbain : 5,6 l/100 km (17,8 km/l)

747 km d'autonomie

5,6 l/100 km (17,8 km/l) 747 km d'autonomie Autoroute : 6,0 l/100 km (16,6 km/l)

697 km d'autonomie

6,0 l/100 km (16,6 km/l) 697 km d'autonomie Ecoconduite : 3,3 l/100 km (30,3 km/l)

1 272 km d'autonomie

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Poids à vide Emissions CO2

(WLTP) Opel Astra Hybride 180 ch automatique Elegance Hybride 110 kW Euro 6d-ISC-FCM 1603 kg 24 g/km

Données

Modèle : Opel Astra 180 ch AT8 Hybrid S&S Elegance

Prix de base : 38 550 €

Date de l'essai : 21/10/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 25°/Ensoleillé, 19°

Prix du carburant : 1,654 euro/l (essence) - 0,25 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 1 190 km

Kilométrage au début de l'essai : 967 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 72 km/h

Pneumatiques : Michelin Primacy 4 - 225/45 R17 94V XL S1 - (Label UE: A, A, 68 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 3,70 l/100 km (27,03 km/l)

Ordinateur de bord : 3,6 l/100 km

À la pompe : 3,8 l/100 km

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 25,13 € (22,03 € d'essence + 3,10 € d'électricité)

Dépense mensuelle : 48,96 € (800 km par mois) *

Combien de kilomètres pour 20 € ? 327 km *

Combien de kilomètres avec un plein ? 1 135 km

* Sans compter les dépenses d'électricité