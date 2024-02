Besoin d'améliorer votre sens de l'audition ? Achetez une voiture et commencez à la bricoler. Jamais il n’y a eu d’oreille plus sensible au moindre son que celle d’une personne qui possède une voiture modifiée. Chaque, clic, bruit sourd et sifflement est amplifié avec la crainte que quelque chose ne va pas. Mais parfois, les sons sont suffisamment forts pour que n’importe qui puisse les entendre dans la voiture.

Le personnel de la chaîne "AutoTopNL" a eu la chance de conduire une Audi S3 8L, construite de 1999 à 2003, sur un des autoroutes allemande, sans restriction de vitesse. Sous le capot se trouve un quatre cylindres turbocompressé de 1,8 litre à 20 soupapes qui développe jusqu'à 222 chevaux en version d'origine. D'après la vidéo, celui-ci est un modèle antérieur de 207 chevaux, mais il a été modifié pour atteindre quelques 300 chevaux et 440 Nm de couple.

Trois petits tours et puis "kaput"

La première accélération sur l’autoroute voit la S3 passer de 100 km/h 215 km/h en 18 secondes. Cela ne s’approche pas d’une Bugatti Chiron, mais pour une petite berline de 24 ans, ce n'est pas mal du tout. Le son est aussi très bon avec ce joli grognement accompagné d'une soupape de décharge entre les changements de vitesse. Le trafic routier déjoue les deux passages suivants, même si nous obtenons finalement un tronçon clair qui envoie l'aiguille à 240 km/h. Il est important de noter que le compteur de vitesse monte toujours régulièrement lorsque le conducteur entame son accélération, ce qui prouve que l’Audi a plus à offrir.

Mais avant que le chauffeur ne soit en mesure d'extraire le véritable potentiel de cette S3, les choses tournent mal. Le test est interrompu presque immédiatement par une forte détonation. Du point de vue de la vidéo, on ne sait pas clairement d'où vient le son, mais le conducteur lève immédiatement l'accélérateur, passe les vitesses, puis désembraye tout en roulant sur l'accotement. Un rapide appel à l'aide amène une BMW sur place pour un remorquage hors de l'autoroute, où l'équipe AutoTopNL découvre la cause du problème : un tuyau de refroidisseur intermédiaire a explosé de son point de connexion.

Heureusement, il s’agit d’une solution simple, très connue par les spécialistes du genre. La vidéo se termine avec l'équipe qui applique du ruban adhésif autour du tuyau pour une réparation temporaire. Ainsi, même si un big bang sur l’autoroute n’est jamais une bonne chose, cette aventure aurait certainement pu se terminer d’une façon plus dangereuse, ouf.