Nous avons apprécié de nombreuses vidéos sur l'autoroute allemande, réalisées par la chaîne AutoTopNL. Celle-ci se démarque des autres mais probablement pas pour la raison à laquelle pensez.

Bien que la vitesse de pointe indiquée de 322 km/h de cette Audi RS7 soit impressionnante, ce sont les chiffres d'accélération qui en laisseront plus d’un bouche bée. C’est l’une des voitures à l’accélération la plus rapide que nous ayons vue, et ce n’est même pas une hypercar*.

Cette RS7 est cependant loin d'être d'origine car elle sort ses 1 040 chevaux sous le capot grâce au magasin Brex Tuning, basé aux Pays-Bas. Selon la description de la vidéo, cette voiture a reçu un kit MMS Power Division, qui comprend divers éléments tels que de nouveaux turbos, des intercoolers et un système de carburant amélioré.

À en juger par la façon dont cette grosse Sportback dévore la route, on n'a aucun problème pour croire tout le rendement annoncé. Le premier essai d'accélération fait passer l'Audi de 77 à 233 km/h en neuf secondes. C'est plus rapide que ce dont ont besoin de nombreuses voitures du quotidien pour atteindre les 100 km/h.

Pas besoin d’une Bugatti pour aller vite

Le deuxième essai d'accélération fait office d’une véritable bombe, avec le lancement de la RS7 à partir d’un arrêt. La vidéo revendique un temps de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, et le conducteur continue jusqu'à ce que 315 km/h s'affichent sur le compteur numérique, pour un temps total de 22,6 secondes.

Vous ferez quelques secondes de mieux dans une Bugatti Chiron, mais vous paierez 2 millions d’euros en plus pour ce privilège. Sans compter que vous ne pourrez pas emmener trois amis et une semaine de bagages pour le trajet.

Avec la férocité de l’accélération, il est clair que cette RS7 modifiée est capable de bien plus. La barrière des 320 km/h est d’ailleurs atteinte au milieu de la vidéo. Si vous n’êtes pas fan de l’idée de voir une Audi de 1 000 chevaux, la RS7 d'origine n'est pas vraiment lente non plus. Son V8 bi-turbo de 4,0 litres offre 621 ch en version Performance, et vous ferez l'expérience d'un sprint à 100 km/h en environ 3,0 secondes. Cependant, ce modèle modifié disparaîtra au loin bien plus rapidement.

