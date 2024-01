En matière de voitures de tourisme rapides, il n'y a pas mieux que l'Audi S8. La berline a été littéralement conçue pour avaler des kilomètres sur les autoroutes allemandes, et si l'on en croit cette vidéo publiée par AutoTopNL, la S8 de dernière génération peut aller encore plus vite qu'annoncer lorsqu'elle dispose de suffisamment d'espace.

Lors d'un test de vitesse maximale sur l'Autobahn allemande, AutoTopNL a pu amener cette Audi S8 Plus 2017 à une vitesse indiquée de 315 km/h. C'est bien plus que la vitesse annoncée par le constructeur, 305 km/h.

Avec un V8 biturbo développant 605 chevaux sous le capot, nous ne sommes pas surpris que la S8 Plus puisse atteindre ces vitesses. En revanche, nous sommes surpris qu'elle n'ait pas activé un limiteur artificiel une fois qu'elle a atteint 305 km/h. Peut-être que l'ordinateur basait la vitesse sur un paramètre différent à l'intérieur de la voiture, plutôt que sur la vitesse indiquée sur le tableau de bord. Ou peut-être qu'il n'y a pas de limiteur du tout. Quoi qu'il en soit, nous sommes impressionnés.

Ce qui est encore plus impressionnant, c'est le potentiel de cette S8 à poursuivre sa route. Le conducteur n'a pas cessé d'accélérer parce que la voiture ne voulait qu'aller plus vite. Il a levé le pied pour ralentir afin passer les voitures qui se trouvaient un peu plus loin sur la route. Cela signifie que le vaisseau amiral d'Audi avait encore plus à donner. Nous aimerions bien la voir être exploitée au maximum de ses capacités. Il y a fort à parier qu'elle pourrait franchir la barre des 320 km/h si on lui en donnait l'occasion.

L'Audi S8 (2024) est disponible en France à partir de 162 960 euros. Elle développe une puissance de 571 chevaux pour une couple de 800 Newton-mètres, le tout lui permettant à son V8 d'abattre le zéro à 100 km/h en 3,8 secondes. La nouvelle déclinaison S de la prestigieuse gamme A8 d'Audi révèle son excellence technologique, une transmission intégrale quattro et d'un différentiel sport.