Audi ne perd pas de temps puisqu'en plus de dévoiler les A8 et A8 L restylées - ainsi que l'A8 L Horch rallongée pour la Chine - le constructeur dévoile également la S8. La berline sportive est sans doute l'une des voitures les plus désirables à porter les quatre anneaux, et pour 2022, les équipes d'Ingolstadt n'ont pas trop modifié la recette gagnante. La rivale de la Mercedes-AMG S63 conserve son look familier, mais modifie quelques éléments.

Pour commencer, la calandre est légèrement plus large qu'auparavant et a perdu les barres horizontales au profit d'un nouveau motif maillé avec des éléments en forme de nid d'abeille qui lui confèrent un aspect plus sportif. Un traitement similaire de la calandre est également disponible pour l'A8 "normale" équipée du tout premier pack extérieur S Line. Tout comme les autres versions, la S8 reçoit de nouveaux graphismes pour les phares à LED à matrice numérique et les feux arrière OLED, qui font écho aux récentes offres de la marque allemande.

Galerie: Audi S8 (2022)

10 Photos

Disponible sur certains de ses principaux marchés, tels que les États-Unis et la Chine, exclusivement avec un empattement long, la S8 conserve ses quatre embouts d'échappement typiques d'un modèle de performance d'Audi Sport portant le fameux S. La direction intégrale fait partie de l'équipement de série, tout comme la suspension active prédictive et le différentiel sport qui améliore la tenue de route en répartissant activement le couple entre les roues arrière. Moyennant un coût supplémentaire, les acheteurs peuvent opter pour des freins en carbone-céramique pour une puissance de freinage supérieure.

Au cœur de l'Audi S8 on retrouve le célèbre moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 571 chevaux (420 kilowatts) et un couple généreux de 800 Newton-mètres. La grande berline de luxe discrète atteint 100 km/h en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire : 3,8 secondes. Une sacrée performance pour une voiture aussi grande et lourde équipée d'un moteur thermique.

Malheureusement, il n'y a pas de version Plus améliorée pour le moment, comme c'était le cas avec la S8 de la génération précédente. Nous ne nous attendons pas non plus à une RS8, car Audi s'est abstenu de donner à sa plus grande berline le traitement RS complet, tout comme BMW ne fait pas de M7.

L'Audi S8 révisée devrait être commercialisée en Europe le mois prochain et vous coûtera minimum 158 800 €.