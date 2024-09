Un anniversaire comme celui-ci doit être célébré de la meilleure façon possible et c'est pourquoi nous avons voulu impliquer toutes les générations de Golf, de la plus simple à la Gran Turismo, en passant par les Cabriolets et les 'R' : avec l'équipe de Motor1.com, nous les avons cherchées, trouvées et filmées avec leurs propriétaires pour un voyage à travers l'Italie qui, pour nous, n'a duré que quelques jours, mais qui, en réalité, représente 50 ans!

Quand tout a commencé...

D'abord la Passat, puis la Golf, un projet auquel Giorgetto Giugiaro a littéralement mis la main (et quelle main, NDLR) à partir de 1970... et aujourd'hui encore, le monde entier le remercie pour son génie inégalé.

L'Histoire de la Volkswagen Golf : un voyage de 50 ans !

Le fait est que la Golf devait être une voiture "confortable, polyvalente et sûre", mais le résultat a dépassé toutes les attentes.

C'est le 29 mars 1974 que la première Volkswagen Golf est sortie de l'usine de Wolfsburg : le début d'une saga légendaire avec plus de 37 millions d'unités vendues et des célébrations mondiales cette année... Y compris, bien sûr, le grand rassemblement organisé à Wolfsburg à la fin du mois de juillet, des événements qui ont littéralement mis en mouvement un nombre exceptionnel de golfeurs, dont le tout premier protagoniste de cette vidéo.

De 1 à 8,5 !

Il y aurait eu tellement plus à raconter sur la Golf : anecdotes, versions spéciales, événements, brevets, mais comme vous l'aurez remarqué dans cette vidéo, j'ai tout misé sur des histoires authentiques, réalisées par des personnes plus ou moins timides (ou très gauches) devant la caméra, mais en tout cas désireuses de partager avec vous pourquoi la Golf fait partie de leur vie.

Au-delà du plus banal "chacun sa Golf", il est un fait qu'en cinq décennies, Volkswagen a réussi à entrer dans le cœur - puis dans le garage - de tant d'automobilistes, et je ne parle pas seulement des amateurs de performances (voir GTI ou R), mais surtout de ceux qui, au fil du temps, ont apprécié la Golf pour son grand équilibre technologique et de performances, une référence rassurante dans son segment qui, comme nous le montre la nouvelle Golf VIII, n'arrête pas d'évoluer !

JOYEUX ANNIVERSAIRE À LA GOLF !