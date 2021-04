Longtemps attendue, la Toyota GR 86 a fait ses débuts sur le web. C'est un modèle qui rappelle par son nom le monde du sport automobile made in Toyota avec l'acronyme GR pour Gazoo Racing. Pour cette génération, Toyota a appliqué la même recette que la GT 86 tout en la faisant évoluer sur de nombreux points. Pour que vous puissiez mieux visualiser les changements, nous vous proposons ce comparatif entre les Toyota GT 86 et GR 86.

Nouveau look

Les changements esthétiques entre les deux Toyota attirent immédiatement l'attention, à commencer par la partie avant entièrement redessinée avec ses prises d'air latérales à la place des phares antibrouillard. Elle gagne ainsi en agressivité et en personnalité, et reçoit des feux full LED et une calandre redessinée (elle est vaguement inspirée de la première génération de la Jaguar F-Type).

Son style reste épuré. Le toit conserve les deux "bosses", mais elles sont moins prononcées et plus carrées par rapport à celles de la GT 86, tandis que la forme des rétroviseurs change.

Le petit aileron disparaît

Des références à la Supra sont visibles de profil, avec le capot arrière qui se soulève pour former un spoiler à la place du petit aileron de la GT 86. Il y a également de nouvelles prises d'air derrière les roues arrière et des lignes beaucoup plus prononcées, donnant à la GR 86 une apparence plus musclée.

L'antenne sur le toit, désormais obsolète, a disparu et a été remplacée par un "aileron" de la même couleur que la carrosserie.

(Presque) familière à l'arrière

L'arrière de la Toyota GR 86 a également subi d'importantes modifications et désormais, les feux rappellent en partie les différentes Yaris et C-HR. Dans la partie inférieure, en revanche, c'est une tout autre histoire, avec deux échappements - strictement réels - sortant de l'extracteur.

Intérieur numérique

L'un des points faibles de la Toyota GT 86 a toujours été l'habitacle, tant en termes de matériaux - principalement des plastiques durs - qu'en termes de technologie, avec un petit écran tactile pour le système d'infodivertissement.

Sur la GR 86, c'est une autre histoire. On retrouve un écran de 7 pouces pour l'instrumentation numérique et de 8 pouces pour l'infotainment, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

En dessous se trouvent les boutons de la climatisation bi-zone, flanqués du bouton marche/arrêt. Le volant a une fois de plus une forme parfaitement circulaire et est placé dans une position presque verticale. Enfin, le levier du frein à main, qui a survécu à l'ère des commandes électroniques, est placé à portée de main.

Plaisir atmosphérique

Ce qui a fait de la Toyota GT 86 une véritable légende, c'est sa mécanique : moteur boxer atmo à l'avant, roues arrière motrices et boîte de vitesses manuelle. Tout est resté, mais mis à jour : le 2.0 litres de 200 ch cède la place à un 2.4 litres de 235 ch et 250 Nm de couple, pour un 0-100 km/h en 6,3 secondes, soit 1,1 seconde de moins que la GT 86.

Il n'y a pas d'électrification ni de turbo, et pour la transmission, les clients peuvent choisir entre la boîte manuelle ou automatique à 6 rapports. Nous savons déjà quel serait notre (et votre) choix.