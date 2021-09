4 / 12

Avant la Porsche 918 Spyder, il y avait la Porsche Carrera GT qu'on ne présente presque plus. C'est l'une des Porsche les plus prisées, on la reconnaît parmi tant d'autres grâce au son du V10 qui émet une sonorité assez incroyable. Datant de 2005, cette voiture a roulé 5005 miles, soit 8055 km.