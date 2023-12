Avant le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, le Wynn Resort a organisé un spectaculaire événement sur les pelouses de son terrain de golf. Sous le soleil du désert, des dizaines de millions de dollars sous forme de tôle et de carbone ont scintillé. Le clou du spectacle portait sur une étonnante série de McLaren, dont plusieurs P1 GTR, quelques Senna, un duo d'Elvas sans pare-brise, et même une Albert, un Speedtail ornée d'une superbe peinture à 280 000 euros.

Une grande partie de cette étincelante collection de McLaren a été vendue par l'intermédiaire d'O'Gara Coach, un concessionnaire haut de gamme basé à Beverly Hills.

O'Gara a récemment ouvert un "Experience Center" au sein du Wynn Resort de Las Vegas, où les visiteurs peuvent s'essayer à un simulateur de course conçu par le frère du pilote de F1 Lando Norris, acheter ce qui est exposé (lors de notre visite, une P1 verte personnalisée était proposée) et choisir une gamme de McLaren que les clients peuvent commander directement à l'usine de Woking, en Angleterre.

Nous avons essayé de personnaliser une nouvelle 750S, un exercice amusant qui a éveillé notre curiosité : quelles sont les exigences d'un véritable propriétaire lorsqu'il s'agit de configurer sa prochaine supercar ? Il s'avère que tout ce qu'il faut faire, c'est demander. Nous nous sommes promenés sur la pelouse du concours avec Kevin Hooks - l'homme qui possède une Elva, une Senna, une Speedtail Albert et une de ces Lanzante P1 LM légales pour la route. Ce dernier nous a expliqué ses choix. Nous avons également rencontré Dean Lanzante, l'homme qui a construit la P1 de Hooks, et Parris Mullins, le directeur du sport automobile chez O'Gara, qui a largement contribué à aider Hooks et d'autres clients à embellir leurs superbes voitures.

Albert, McLaren Speedtail 2020

"C'est une voiture tellement cool", explique en souriant Kevin Hooks. "C'est la peinture la plus longue de l'histoire de l'automobile ; elle a nécessité quatre mois et a coûté plus de 300 000 dollars. Cela a pris une éternité à [McLaren] parce qu'il fallait sans cesse refaire les lignes, mais l'effet final est incroyable".

Hooks indique que Mullins et O'Gara ont dirigé les choix de conception de l'Albert et admet qu'il n'avait pas beaucoup de directives à suivre. "Je lui ai simplement demandé de faire en sorte qu'il soit complètement différent des autres Speedtail.

Mullins s'est souvenu de l'habillage gris à blanc porté par le prototype de développement, que les ingénieurs ont mis en circulation sur l'Albert Drive à Woking, donnant ainsi son nom à la Speedtail personnalisée, et s'est adressé à l'équipe de personnalisation des Opérations Spéciales de McLaren.

"Je veux la même chose, mais avec beaucoup plus de détails, plus de lignes", explique Mullins. "Ils nous ont renvoyé des rendus qui ressemblaient à un globe, avec toutes ces lignes aléatoires, alors nous en avons discuté et nous nous sommes mis d'accord sur des lignes qui imitaient l'écoulement du vent sur la voiture."

Le coloris est un hommage à la McLaren F1. Il commence par le gris Ueno, la couleur de la McLaren F1 qui a gagné Le Mans, et se transforme en argent magnésium, la couleur de la voiture de route lorsqu'elle a été présentée à Monaco. En ce qui concerne les lignes issues de la soufflerie, Mullins nous a raconté que McLaren avait un certain Graham qui se montrait enthousiaste et affirmait que ces lignes devaient être en fibre de carbone apparente.

D'autres employés de McLaren ont exprimé leur scepticisme. Pour obtenir ce look, la Speedtail devrait être entièrement réalisée en carbone apparent, puis masquer les bandes et peindre le reste.

"Oui, faisons-le". Ils ont réussi et c''est incroyable.

Hooks a été époustouflé lorsqu'il a vu la voiture pour la première fois. "C'était un vrai moment de surprise", se souvient-il. "J'aime beaucoup les sièges ; il faut les voir à travers le pare-brise. Sur l'une de mes Bugatti, j'ai utilisé un orange Hermès parce qu'il faut que ça saute aux yeux. Ici, dans l'Albert, nous voulions que les sièges latéraux soient en retrait et que l'on voie d'abord le siège central orange papaye. Nous avons également ajouté une touche d'orange sur les garnitures".

Les pédales sont dorées, un autre clin d'œil à la F1, et la Speedtail spéciale porte un badge particulier qui renonce à la dénotation normative d'un numéro de production en faveur d'un badge qui dit simplement Albert.

"Nous avons frappé un grand coup", déclare Hooks. "Tout le monde en parle. J'adore l'argent, mais je n'aurais pas fait une voiture entièrement argentée, donc le fondu est cinq étoiles."

Le seul regret de Hooks ? Il regrette de ne pas avoir pu conduire Albert plus souvent. "On ne peut pas faire le plein avec cette voiture", dit-il en riant. "Instantanément, vous avez 20 personnes autour de vous. Il faut se lever à six heures du matin le samedi, quand il n'y a personne. Je l'emmène dans les Red Rock Canyons et elle prend vie. C'est aussi l'une des voitures les plus rapides que je possède".

McLaren P1 GT Lanzante Coupe (2014)

Ce qui rend cette P1 GT spéciale, c'est vraiment la conception de la voiture elle-même, les options mécaniques et fonctionnelles plutôt que les options esthétiques.

"Nous voulions utiliser les codes stylistiques de la F1 Longtail pour cette voiture", explique Lanzante. "Les persiennes, le snorkel, l'arrière plus long, l'aileron en flèche : nous voulions mettre tout cela sur une P1. Nous en avons construit quatre, et celle-ci, la GT noire, a été conçue d'après une F1 GT originale commandée par le sultan de Brunei. Elle est entièrement noire avec des touches de rouge à l'intérieur."

En mettant l'accent sur la légèreté inhérente à la voiture, la P1 est équipée de jantes en fibre de carbone, ce qui permet d'économiser 7 kg de masse par rapport aux jantes en aluminium. Le design à cinq branches emprunte une note à la F1, et les Pirelli Trofeo R personnalisés sont plus grands que ceux que l'on trouve sur les autres P1 - 335 millimètres à l'arrière.

McLaren a ajouté un splitter avant légèrement plus long pour compenser l'augmentation de la force d'appui de l'aileron arrière. Les concepteurs ont dessiné le style de la voiture, puis les ingénieurs l'ont passé au crible des logiciels de dynamique des fluides et des souffleries pour s'assurer que l'aérodynamique était parfaitement en équilibre.

"Comme nous utilisons un splitter avant plus grand et des déflecteurs de passage de roue, nous n'avons pas besoin des lignes de plongée que l'on voit habituellement sur une P1 GTR", explique Lanzante. "Certains clients nous ont demandé de les inclure, mais l'équilibre aérodynamique pencherait alors en faveur de l'avant, et nous ne le faisons donc pas."

Les rétroviseurs extérieurs restent réglables électriquement, mais leur conception est assez similaire à celle de la P1 GTR, juste un peu plus grande. Le design de l'empennage long mentionné plus haut est également personnalisé et plus long d'environ 15 cm que celui d'une P1 GT ordinaire. Cette modification a posé un problème législatif, car les ailes arrière incurvées sont trop basses pour que les feux arrière soient légaux. En conséquence, un subtil rehaussement place les éléments d'éclairage minces comme des lames de rasoir à un endroit qui convient aux autorités. De plus, comme le profil arrière est beaucoup plus bas, McLaren a dû placer l'échappement en bas, au lieu de l'emplacement central traditionnel de la P1.

"Bien que cet exemplaire n'en soit pas équipé, nous proposons une option permettant d'augmenter la cylindrée du moteur à 4,0 litres," explique Lanzante. "Nous ne faisons pas de suralésage, donc tout est dans la course : manivelle différente et bielles en titane, pistons différents et soupapes en titane. Comme toute la voiture est en carbone et que nous allégeons beaucoup d'éléments, tous nos ajouts aboutissent à un poids à vide exactement identique à celui de la P1. Elle n'est pas plus lourde d'un gramme".

Si vous êtes intéressé, cette même voiture est actuellement en vente chez O'Gara. Compte tenu de la conception personnalisée et de l'ingénierie proposée, il faut s'attendre à ce que le prix dépasse largement les 2,7 millions d'euros.

McLaren P1 GTR 18 Lanzante

Cette voiture appartient à Hooks, mais ce n'est pas lui qui l'a conçue.

Vous allez peut-être dire : "D'accord, c'est un peu exagéré", explique le propriétaire. "C'est juste. Je n'aurais pas les épaules pour établir un devis". Mais Hooks l'a quand même achetée parce qu'elle "ressemble à une voiture Hot Wheels, et j'avais beaucoup de voitures Hot Wheels quand j'étais enfant".

Le design est conforme aux principes esthétiques de Hooks : Ne jamais ressembler à une autre voiture, ne jamais être noir ("c'est beaucoup trop sobre").

"Nous prenions la P1 GTR et en faisions cette longue queue avec la grande écope de toit, un hommage aux F1 LT", explique Mullins. "Lanzante l'a construite et a pensé qu'elle devait avoir une livrée extrême, et la livrée la plus emblématique d'une McLaren Long Tail était la livrée Gulf, alors nous nous sommes lancés".

Plus tard, Hooks et Mullins se sont penchés sur un projet complètement différent et Hooks a mentionné qu'il voulait la livrée la plus spectaculaire qui soit. Mullins lui a parlé de la P1 Lanzante et a négocié la vente, Hooks exposant la P1 GTR 18 au Quail juste après.

Soudain, la Senna GTR unicolore de Hooks (illustrée ci-dessous) a semblé un peu ennuyeuse et banale.

"Je lui ai dit de renvoyer sa Senna au Royaume-Uni et de la faire refaire dans une livrée assortie, et c'est ce qui est sur le point de se produire", explique Mullins.

"Une fois le travail terminé, les panneaux de verre et le toit de la Senna GTR seront supprimés, et Hooks commence tout juste à obtenir des rendus en 2D, qu'il adore."

"Une fois le travail terminé, nous enverrons ces deux voitures, ainsi que la McLaren F1 originale dans cette livrée, sur la colline du Festival de vitesse de Goodwood l'été prochain", sourit Hooks. "Ça va être de la folie."