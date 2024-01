Les familles nombreuses cherchent toujours à voyager confortablement, en optant pour des voitures offrant à la fois un espace, des équipements et des performances attrayants.

Cependant, ce besoin se heurte souvent aux prix d'achat élevés de certaines grandes voitures familiales, SUV ou monospaces. C'est pourquoi nous avons décidé de venir en aide à ces conducteurs en établissant un classement des voitures 7 places les moins chères disponibles aujourd'hui sur le marché européen.

Pour notre classement, nous avons toutefois essayé de nous concentrer sur les vraies voitures, en excluant tous les dérivés de véhicules commerciaux et en nous concentrant donc sur les SUV et les voitures familiales à sept places qui coûtent moins cher.

Dacia Jogger

Comment s'étonner que la moins chère des voitures à sept places soit une Dacia ? La marque du groupe Renault nous a habitués à des prix abordables et, avec le Jogger, elle confirme également l'un de ses points forts. Le Jogger sept places à moteur GPL ou essence est proposé entre 17 900 et 21 000 euros, selon les équipements et le pays.

Dacia Jogger

Ces tarifs réduits concernent le Dacia Jogger Essential, qui est disponible à partir de 19 400 euros en France. La version full hybrid du Jogger 7 places coûte près de 2 000 euros de plus.

DFSK Glory 580

Un cas légèrement différent est celui du DFSK Glory 580, le SUV chinois à sept places qui n'est vendu que sur certains marchés européens avec un prix de base compris entre 24 000 et 27 000 euros. C'est le prix le plus bas pour un SUV à sept places.

DFSK Glory 580

Le DFSK Glory 580, connu sur certains marchés sous le nom de Fengon 580 ou Fengguang 580, est produit en Chine depuis 2016 dans le cadre d'une coentreprise entre Dongfeng Motor et Sokon. Il mesure 4,68 mètres de long et est équipé d'un moteur 1,5 turbo essence de 149 ch, d'une transmission avant et d'une boîte automatique CVT. En Espagne, il est également proposé avec un système GPL. Consommation et CO2 ? 9,8 l/100 km et 222 g/km.

DR 7.0

Le troisième modèle sept places le moins cher, appelé Chery Tiggo 8, est également originaire de Chine, mais il est actuellement vendu sur certains marchés européens sous la marque italienne DR Automobiles. De l'autre côté des Alpes, le DR 7.0 débute à partir de 32 900 euros.

DR 7.0

Le SUV italien mesure 4,70 mètres de long et est propulsé par un moteur 1,5 turbo essence de 116 ch, associé à une transmission automatique à double embrayage à 6 rapports. La version GPL, ou "thermohybrid" comme l'appelle DR, a une puissance de 154 ch et un prix de base de 34 900 euros. La consommation mixte varie de 8,0 l/100 km pour la version essence à 9,9 l/100 km pour la version GPL, avec des émissions de CO2 de 180 g/km et 162 g/km respectivement.

Seat Tarraco

L'avant-dernier de ce classement est le Seat Tarraco, le plus grand SUV de la marque espagnole, qui mesure 4,73 mètres de long et dont le prix de base européen se situe entre 35 000 et 37 000 euros. Il est toutefois proposé à 47 150 euros en France.

Seat Tarraco

Le moteur est le 2.0 TDI de 150 ch avec une boîte de vitesses manuelle à sept rapports qui consomme en moyenne 5,3 l/100 km et émet 140 g/km de CO2.

Cirelli 7

Nous terminons la liste avec une autre italienne d'origine chinoise. Il s'agit de la Cirelli 7, qui vient d'être lancée en Italie par Cirelli Motor Company avec un prix de base de 35 800 euros.

Cirelli 7

En réalité, il s'agit du monospace chinois Forthing U-Tour, également connu sous les noms de DFSK Forthing 4 U-Tour et Forthing Yacht, qui mesure 4,85 mètres et présente une curieuse configuration 2+2+3 places. Le moteur 1.5 turbo essence de 177 ch est le plus puissant de cette liste. Il est couplé à une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports et revendique une consommation de 7,58 l/100 km avec des émissions de CO2 de 180 g/km.