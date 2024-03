D'ici la fin de l'année 2025, il se pourrait qu'il n'y ait plus une seule voiture neuve vendue à moins de 20 000 dollars (18 433 euros au taux de change actuel) aux États-Unis. Outre-Atlantique, les Mitsubishi Mirage et Kia Rio, tout comme la Nissan Note, vont rejoindre la grande casse du ciel. Depuis 2019, c'est une douzaine d'autres voitures bon marché (moins de 20 000 dollars) qui ont disparu.

Cela est dû en grande partie au Covid. Avant 2019, le coût moyen d'une nouvelle voiture était d'environ 35 000 euros. Mais les choses ont changé : les problèmes de chaîne d'approvisionnement tout au long de 2020 et lors des années suivantes ont non seulement fait grimper les coûts de production mais aussi donné aux marques une excuse pour supprimer discrètement leurs offres les plus abordables, sans remplacement en vue.

La Ford Fiesta et la Chevrolet Cruze ont toutes deux tiré leur révérence fin 2019. Smart s'est entièrement retiré du marché américain la même année. Et entre 2019 et 2023, l'Amérique a perdu la Hyundai Accent, la Ford EcoSport (basée sur la plateforme de la Fiesta), la Volkswagen Coccinelle et la Chevrolet Spark – qui était, à un moment donné, la voiture la moins chère aux États-Unis.

Mais selon Tyson Jominy, vice-président Data & Analytics chez J.D. Power, il ne s'agit pas nécessairement d'un nouveau phénomène.

"La fin des voitures les moins chères est antérieur au Covid de plusieurs années. Ce que nous avons vu depuis le Covid et les problèmes de chaîne d'approvisionnement, c'est que les constructeurs donnent la priorité aux modèles plus chers dans leur gamme et que, pour chaque modèle, ils donnent la priorité à un plus grand nombre de fonctionnalités afin de faire grimper les prix. Cela a commencé lorsque les puces électroniques étaient rares, de sorte que les constructeurs automobiles ont dû choisir judicieusement où placer leurs ressources limitées."

Jominy note que certaines marques, comme Honda, réintroduisent des finitions moins chères à mesure que le marché s'améliore. Mais même une voiture comme la Civic, une compacte historiquement abordable aux États-Unis, coûte près de 23 000 euros dans ce pays en 2024. La Honda Accord est aujourd'hui proposée à 25 800 euros, ce qui représente une augmentation de plus de 3 500 euros depuis 2019.

En outre, le prix moyen des transactions de véhicules a aussi augmenté. Il était d'environ 42 400 euros en 2023, soit un bond de 36% par rapport à 2019. Mais comme le salaire annuel moyen aux États-Unis en 2023 se situe en dessous de 56 00 euros, cela signifie que la plupart des Américains n'ont pas les moyens de s'offrir une nouvelle voiture sans un prêt sur cinq ans au minimum, surtout lorsque les taux d'intérêt et les marges des concessionnaires atteignent des sommets. Comparez cela à 2019, lorsque le revenu médian était supérieur à 62 600 dollars et que les taux d'intérêt tournaient autour de 2%.

Mais si les voitures vraiment abordables se font de plus en plus rares, cela ne veut pas dire que de nouvelles offres à moins de 30 000 dollars (environ 27 600 euros) ne peuvent pas exister.

"Il y a suffisamment de place pour que n'importe quel constructeur automobile s'empare de la gamme de prix inférieure à 30 000 dollars", affirme Jominy, "qui a été presque abandonnée au marché des véhicules d'occasion. Avant le Covid, 47% des ventes de véhicules neufs étaient inférieures à 30 000 dollars, alors qu'aujourd'hui, seuls 17% des véhicules neufs ont un prix inférieur à 30 000 dollars. Les véhicules d'occasion sont désormais la principale offre dans la gamme des véhicules de moins de 30 000 dollars."

Alors que de nombreux constructeurs automobiles bien établis se détournent des véhicules de moins de 30 000 dollars, la Chine s'efforce de proposer des voitures abordables aux États-Unis. Les constructeurs tels que BYD, Chery et Hongqi font des ravages sur le marché européen de l'automobile, avec plus de 400 000 voitures livrées sur le Vieux Continent en 2023. La part de marché actuelle de la Chine en Europe est d'environ 8%, mais les experts s'attendent à ce que ce chiffre atteigne près de 15% d'ici à 2025.