L'hiver est enfin là, les fêtes de fin d’année aussi et le grand froid s’installe progressivement. Afin d’affronter des conditions extrêmes, vous devez soigneusement préparer votre véhicule pour l’hiver. Cela est d’autant plus vrai si vous prévoyez de partir à la montagne.

Pour mieux vous aider, comme chaque année, Speedy revient sur les démarches à suivre afin que cette période de l’année se passe du mieux que possible. Bien entendu, préparer sa voiture pour l’hiver n’est pas une science exacte, et cela dépendra de chaque voiture. Si vous êtes très soigneux avec votre véhicule et que vous êtes à jour dans l’entretien de ce dernier, vous n’aurez pas de mal à passer l’hiver. Dans le cas contraire, nous vous conseillons de faire le nécessaire afin que votre véhicule soit conforme aux préconisations du constructeur.

NETTOYER

Afin de vous garantir une bonne visibilité, il est primordial de nettoyer toutes les surfaces vitrées de son véhicule, à commencer par le pare-brise et la lunette arrière. N’oubliez pas de nettoyer les essuie-glaces, ainsi que les feux avant et arrière pour bien voir et d’être vu.

VÉRIFIER

En hiver, le thermomètre affiche très souvent une température inférieure à 0°. Si vous n’avez pas de garage, votre voiture va certainement geler toute la nuit. Il est donc primordial de vérifier le niveau du liquide de refroidissement et du lave-glace. Il faudra obligatoirement prendre un liquide de refroidissement (et de lave-glace) antigel, capable de supporter de très basses températures. Si le liquide de refroidissement n’est pas adapté pour l’hiver ou si la voiture manque de ce liquide, la vie du moteur est en jeu !

CONTRÔLER

Avant de prendre votre voiture, n’oubliez pas de contrôler la pression des pneus. Il est fortement conseillé d’opter pour des pneus hiver, lorsque la température descend sous la barre de 7°. Les pneus hiver vont améliorer l’adhérence de votre véhicule et réduire les distances de freinage (par rapport à des pneus été), car la gomme utilisée ne durcit pas avec le froid. Si en plus vous partez à la montagne, il est conseillé de monter des pneus neige et de ne pas oublier les chaînes. Enfin, vérifiez que votre roue de secours (si le véhicule en propose une) est prête à l’emploi en cas de pépin.

N’oubliez pas aussi de contrôler la batterie de votre véhicule. Si elle rencontre des difficultés aux premiers froids, mieux vaut la changer rapidement avant de ne plus pouvoir démarrer. Vous pouvez également charger cette batterie, à condition de disposer du matériel nécessaire.

Enfin, contrôlez l’état de vos freins (disques et plaquettes). Si votre voiture a déjà un peu de mal à freiner correctement par temps sec, nous vous conseillons de faire le nécessaire pour que le système de freinage soit opérationnel.

PRÉPARER

Parfois, vous serez confrontés à des situations imprévues. Nous vous conseillons de réserver un petit espace dans votre coffre (une boîte à chaussures par exemple), afin de stocker quelques objets bien pratiques. Dans cette boîte, placez des gants bien chauds, un parapluie, un racloir pour les matins difficiles, une couverture, une lampe de torche ainsi que les câbles de démarrage. Dans l’habitacle de votre voiture, placez le kit de sécurité composé d’un triangle et d’un gilet fluorescent.

Voilà, votre voiture sera prête à affronter l'hiver !

Source : Speedy