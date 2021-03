Le Land Rover Range Rover original est une icône en raison de son rôle essentiel dans la création du segment des SUV de luxe devenu incroyablement populaire depuis quelques années. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait évidemment tout ce qu'un SUV moderne de luxe peut proposer. Et le modèle n'a pas la meilleure réputation en matière de fiabilité.

C'est là que Chieftain vient proposer son aide en fabriquant des versions "restomod" de ces SUV classiques.

Chieftain propose plusieurs niveaux de modifications pour le Range Rover, mais le modèle Xtreme se situe au sommet de la gamme. Contrairement au reste des offres de la société, celle-ci est disponible en deux portes, comme lors du lancement original du modèle.

Le Xtreme est équipé d'un V8 suralimenté de 6,2 litres provenant de la banque d'organes GM, lequel développe 709 chevaux (522 kilowatts) et fonctionne avec une boîte automatique à huit rapports. Il s'agit d'une amélioration considérable par rapport au V8 3,5 litres d'origine qui développait 137 chevaux (101 kilowatts) et est associé à une boîte manuelle à quatre rapports. Elle reçoit également des freins AP Racing améliorés.

Le Chieftain Xtreme adopte également une allure plus sportive. La suspension semble être un peu plus basse que celle d'un Range Rover non modifié. Les doubles échappements sortent des seuils latéraux juste en amont des roues arrière. Le bouclier avant a été revu et son look est plus moderne que celui d'un véhicule des années 1970.

Toutes les constructions de Chieftain comprennent un châssis remanié qui est plus solide que sur le modèle original. Il y a également une suspension entièrement indépendante à double triangulation qui remplace les essieux d'origine.

Chieftain construit ses véhicules sur commande, de façon à ce que les acheteurs puissent spécifier les couleurs de l'extérieur, de l'intérieur et des garnitures. Les acheteurs peuvent spécifier des éléments tels que des coutures contrastées en forme de losange et des panneaux de bois décorant l'habitacle.

Cheiftain ne divulgue pas le prix de son Xtreme, mais le modèle d'entrée de gamme de la société est facturé 147'500 £ au Royaume-Uni, soit 172'300 € environ. Ce Range Rover "restomodifié" étant équipé d'un V8 atmosphérique et d'une boîte automatique à six rapports, on peut donc s'attendre à ce que la version supérieure coûte un peu plus cher encore !