Si vous faites régulièrement un tour sur le site internet de McLaren Automotive, notamment pour configurer la voiture de vos rêves, vous avez peut-être remarqué une petite réorganisation des gammes. En effet, désormais, il n'y a plus "que" quatre gammes avec les "GT" avec un seul modèle éponyme pour le moment, la gamme "Supercars" avec les McLaren 720S, Artura et 765LT, et les "Ultimate" avec l'Elva, la Speedtail et les Senna.

La dernière gamme, ce sont les modèles "Legacy", à savoir ceux qui ont composé le catalogue de la marque il y a quelques années, et c'est d'ailleurs là que nous retrouvons les modèles de l'ancienne gamme "Sports Series", qui vient de disparaître après les dernières livraisons de la McLaren 620R. Cette gamme fut inaugurée en 2015 avec la 570S et avait pour rôle de proposer des supercars un peu plus "accessibles".

Depuis 2015, McLaren a produit plus de 8500 véhicules de la gamme "Sports Series" grâce à plusieurs modèles, à savoir les 540C, 570GT, 570S Spider, ainsi que des éditions limitées 600LT et 600LT Spider, et bien entendu de la 620R présentée en photo de couverture. Les derniers exemplaires de la 620R viennent d'ailleurs de quitter Woking pour rejoindre leurs heureux propriétaires. Ce modèle, introduit au catalogue depuis la fin de l'année 2019, se présentait comme une version homologuée pour la route de la McLaren 570S GT4.

Il s'agissait bien évidemment de la plus véloce des "Sports Series" avec un V8 3,8 litres bi-turbo de 620 chevaux et 620 Nm de couple. Une cavalerie associée à une boîte SCG à sept rapports qui propulse la voiture à plus de 320 km/h et avec un 0 à 100 km/h abattu en 2,9 secondes. Seulement 225 exemplaires de la 620R ont été produits, en faisant ainsi l'une des McLaren les plus limitées.