Les voitures de sport ont beau être handicapées par les malus, les constructeurs continuent de lancer de nouveaux modèles pour certains marchés bien spécifiques. En France par exemple, Hyundai a mis fin à l'i30 N en raison de ses émissions, mais sa commercialisation se poursuit dans d'autres pays.

Le constructeur sud-coréen est sur le point de donner naissance à un tout nouveau modèle de sport, le Kona N. Il a été annoncé à plusieurs reprises, et aujourd'hui, nous vous proposons de le découvrir sans aucun camouflage. Nos photographes ont eu la chance de le voir à nu lors d'une séance photo quelque part en Allemagne. Les responsables ont bien essayé de le cacher avec du film plastique noir avant de lâcher l'affaire.

Le Kona N est sportif, et cela se voit. Il porte un bouclier avant massif et ajouré ainsi que trois fentes au niveau de son museau. Cela n'est pas sans rappeler les Audi Sport... La lame avant est soulignée par un liseré rouge, que l'on retrouve sur les jupes latérales et même à l'arrière. Vu de dos, le Hyundai Kona N porte un large diffuseur ainsi que deux grosses canules d'échappement. On notera aussi l'ajout d'un spoiler noir sur le hayon.

Le style du Hyundai Kona N est convaincant, mais il devra encore prouver son pedigree sur la route. Pour le moment, Hyundai se garde bien de dévoiler la fiche technique de son SUV sportif. Nous pensons que le fabricant a logé sous son capot le moteur 4 cylindres de 2,0 litres de cylindrée (boîte double embrayage à 8 rapports). À en croire la plaque d'immatriculation du modèle de lancement, le moteur développerait 280 ch ce qui est cohérent par rapport à la puissance développée par la Hyundai i30 N.

Le fabricant asiatique pourrait ne pas commercialiser le Kona N en France pour les raisons précédemment évoquées. D'ailleurs, sur son site presse, Hyundai France n'a jamais évoqué cette version sportive.