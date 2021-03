Si vous suivez plus ou moins attentivement les ventes aux enchères, vous avez sûrement déjà dû voir le nom de Jay Kay, le leader du groupe pop anglais Jamiroquai, associé à la vente d'une voiture d'exception. Ce dernier se défait régulièrement de quelques pièces de sa collection, et ce week-end, c'est une BMW 3.0 CSL de 1973 lui appartenant qui sera proposée à la vente par Silverstone Auctions dans le cadre de sa "Race Retro Live Online Auction".

Ce modèle, cela fait treize ans qu'il appartient à Jay Kay, qui est alors devenu le sixième propriétaire de cette fabuleuse BMW 3.0 CSL. Malheureusement, la voiture n'était pas forcément en très bon état au moment où il l'a acheté.

De ce fait, en 2010, il lança une deuxième restauration de la voiture après une première remise à neuf effectuée dans les années 80. La voiture a été confiée au spécialiste Munich Legends, où des travaux de peinture ont été réalisés, tandis que la mécanique a été entièrement revue. Au total, cette restauration aura coûté plus de 40'000 euros.

Pour rappel, la BMW 3.0 CSL (pour Coupé Sport Leicht) est une version allégée de 136 kilos des modèles CS et CSi, grâce à l'utilisation d'un acier plus fin et à l'installation d'éléments de carrosserie en aluminium, notamment au niveau du capot avant et des portes. Du côté de la mécanique, la 3.0 CSL est équipée d'une suspension indépendante, de freins à disques et d'une direction spécifique.

Elle embarque, bien évidemment, un six cylindres 3,0 litres développant plus de 200 chevaux qui lui permet de filer à plus de 225 km/h. La puissance est répartie uniquement aux roues arrière via une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports.

Au total, 1039 BMW 3.0 CSL ont été produites, dont 500 avec le volant à droite, comme celle présentée aujourd'hui. La voiture a été développée par BMW en vue de l'homologation de ses voitures dans le Championnat d'Europe des Voitures de Tourisme. La maison d'enchères estime ce modèle entre 100'000 et 115'000 livres, soit entre 115'000 et 134'000 euros environ.