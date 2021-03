Si vous avez pu suivre en direct sur notre site la toute première manche de la saison 2021 de Formule 1, à Bahreïn, alors ne zappez surtout pas : place au MotoGP !

En effet, de la même manière que nous avons pu vous proposer de suivre en intégralité la discipline reine des sports mécaniques sur 4 roues, nous vous proposons de suivre gratuitement ici même la discipline reine sur 2 roues dont la saison débute également ce dimanche 28 mars 2021 !

Une saison de MotoGP 2021 qui coïncide avec celle de la Formule 1, et qui commence cette année également au Moyen-Orient avec le Grand Prix du Qatar, qui se déroule à Losail. Et évidemment, beaucoup de questions se posent pour cette reprise tant attendue, après la longue absence de Marc Màrquez, mais aussi le couronnement de Joan Mir sur la dernière saison, que personne n'attendait sur la plus haute marche du podium mondial ! Qui reprendra les rênes de la saison à venir ? Les deux Français, Fabio Quartararo et Johann Zarco, ont-ils leurs chances pour cette nouvelle saison qui débute ?

Pour avoir une ébauche d'un commencement de début de réponse, le mieux est encore de vous connecter sur notre site Motor1.com et de regarder ce Grand Prix du Qatar ici-même ! Alors que le groupe Canal+ est le diffuseur officiel de la discipline dans l'Hexagone, il met à disposition de Motor1.com son live streaming, gratuit et en direct, pour que vous ne manquiez rien de cette première manche du MotoGP ! Précision : cette retransmission sur notre site se limite strictement à la France.

Ne manquez surtout pas ce premier rendez-vous tant attendu, le Grand Prix du Qatar de MotoGP est à suivre dès 19 heures sur notre site Motor1.com !

