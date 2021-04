La nouvelle supercar de Lamborghini se fait désirer. Sortie en 2011, l'Aventador encaisse maintenant 10 années de carrière, et malgré un restylage de mi-carrière avec l'Aventador S, ce modèle doit maintenant et sérieusement envisager de prendre sa retraite pour faire de la place à une toute nouvelle génération.

Dans un précédent article, nous avons écrit que Lamborghini présentera en cette année 2021 deux nouveautés à moteur V12. D'après nos confrères anglais d'Autocar, l'une d'elles est en fait un aperçu de la descendante à la Lamborghini Aventador. Le modèle final étant prévu pour l'an prochain.

Lamborghini Aventador SVJ

D'après les bruits de couloir, la supercar conservera son moteur V12 qui ne sera toujours pas turbocompressé. En revanche, et comme déjà découvert dans la Lamborghini Sian, ce nouveau modèle verra son moteur s'électrifier et devenir hybride. Cela permettra à Lamborghini de continuer à proposer à ses clients le majestueux moteur V12 tout en respectant les réglementations en matière de rejets en CO 2 .

Grâce à des supercondensateurs, la supercar sera en mesure de développer un peu plus de puissance tout en limitant sa prise de poids. En effet, dans la Lamborghini Sian, ce système ne pèse qu'une trentaine de kilos.

Parmi les autres nouveautés, Lamborghini présentera cette année une seconde supercar à moteur V12. Là encore, et d'après Autocar, elle profitera aussi de la technologie des supercondensateurs. Plus tard, et comme nous l'ont confirmé les photos espion, la version restylée de l'Urus verra le jour. Le SUV profitera de cette remise en beauté pour accueillir une motorisation hybride rechargeable.

Enfin, la descendante de la Lamborghini Huracan ne sera présentée qu'après 2024. La supercar continuera d'exister sur le marché encore quelques années avant de laisser sa place à une nouvelle génération. Il n'existe pour le moment aucune information à son sujet, nous en reparlerons bien plus tard.