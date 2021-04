Acheter un véhicule français ne vous garantit pas que celui-ci ait été assemblé en France. Il en va de même lorsque vous signer pour un véhicule allemand ou d'une autre nationalité. Pour des raisons essentiellement liées aux coûts, les constructeurs automobiles délocalisent la production de certains de leurs modèles.

Par exemple, la Renault Clio 5 n'est pas produite en France, mais en Turquie (et en Slovénie). C'est aussi le cas de la nouvelle Peugeot 208 assemblée au Maroc et en Slovaquie. Pour votre information, la nouvelle Peugeot 308 sera bien produite dans l'Hexagone.

Il existe quelques modèles produits par les usines de différents pays afin de répondre à la demande locale. On peut citer la Peugeot 508 qui reste bien française mais qui est aussi produite en Chine dans sa version longue baptisée Peugeot 508 L (non disponible en France).

Vous souhaitez en savoir davantage ? Consultez la liste ci-dessous dans laquelle nous avons répertorié quelques modèles.

Audi A1 : Espagne

: Espagne Audi e-tron : Belgique

: Belgique Audi RS Q3 : Hongrie

: Hongrie Audi Q8 : Slovaquie

: Slovaquie Bugatti Chiron : France

: France BMW iX3 : Chine

: Chine BMW X5/X6 : USA

: USA BMW Z4 : Autriche

: Autriche Citroën C5 X : Chine

: Chine Citroën Ami : Maroc

: Maroc DS 9 : Chine

: Chine Ford Focus : Allemagne

: Allemagne Ford B-Max : Roumanie

: Roumanie Ford Ranger : USA, Afrique du sud

: USA, Afrique du sud Mercedes CLA : Hongrie

: Hongrie Mercedes Classe G : Autriche

: Autriche Mercedes GLB : Mexique

: Mexique Mercedes GLE : USA

: USA Peugeot 208 : Maroc, Slovaquie

: Maroc, Slovaquie Peugeot 308 : France

: France Renault Clio 5 : Turquie, Slovénie

: Turquie, Slovénie Renault Mégane : Espagne

: Espagne Renault Koleos : Corée du Sud

D'après les données de l'OICA (organisation internationale des constructeurs automobiles), en 2004, la France produisait 3,23 millions de VP. En 2019, la production a été divisée par près de deux puisqu'elle n'est plus que de 1,68 million. La délocalisation de la production automobile profite avant tout à la Chine qui a enregistré une hausse de plus de 400% entre 2005 et 2019. La Slovaquie arrive en seconde position, suivie par l'Inde et de la République tchèque.