La nouvelle génération de la BMW Série 1 marque une rupture avec la précédente. Son design a beaucoup évolué, ce qui n'est à priori pas du goût de tout le monde. La nouvelle venue a une autre particularité qui a hérité les passionnés de la marque de Munich.

La compacte n'envoie désormais plus la puissance de son moteur aux roues arrière, la Série 1 est devenue une traction ! Cela dit, elle existe aussi en version xDrive, et pour ceux qui ne jurent que par la performance, la BMW M135i xDrive et son 4 cylindres de 306 ch et faite pour eux.

BMW a lancé une autre version un peu moins sportive, la 128i, qui veut rivaliser avec la Golf GTI. Elle est également motorisée par un 4 cylindres, mais ne développe dans ce cas que 265 ch.

La voiture de sport de BMW a dernièrement été testée par Sport Auto sur le circuit d'Hockenheim, en Allemagne. Vous retrouverez la vidéo de l'essai sur circuit en tête de cet article. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette BMW 128ti n'a pas brillé. Avec un chrono de 2'07''2 minutes, ses rivales font bien mieux à commencer par la nouvelle Volkswagen Golf GTI forte de "seulement" 245 ch.

La sportive de Wolfsburg a bouclé le tour en 2'05''6 minutes, soit 2 secondes de mieux que la BMW. En tête du classement en revanche, on retrouve la Ford Focus ST et son chrono de 2'04''8 minutes. Juste derrière la Golf GTI, on retrouve la Coréenne, la Hyundai i30 N et son temps de 2'06''1 minutes. Voici le classement de Sport en détail :

Ford Focus ST (Mk4): 2'04''8 min

Audi S3 Sportback (8Y): 2'05''2 min

Mercedes-AMG A35 4Matic: 2'05''2 min

VW Golf GTI (MK8): 2'05''6 min

Hyundai i30 N Performance: 2'06''1 min

BMW M235i xDrive Gran Coupe: 2'06''1 min

Audi S4 Avant V6 TDI: 2'06''3 min

Ford Fiesta ST by SPcars: 2'06''4 min

Seat Leon Cupra R ST: 2'06''7 min

BMW 128 ti: 2'07''2 min

BMW 330i: 2'08''7 min

Mini JCW (231 PS): 2'09''6 min

En France, la BMW 128ti est vendue à 46'550 €. La Volkswagen Golf GTI est un peu moins chère, comptez 43'210 €. Elle existe aussi en version Clubsport, une déclinaison plus puissante et qui développe 300 ch. Elle est vendue à 49'990 €.