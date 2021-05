Les Dacia Logan et Lodgy, deux modèles qui ont contribué au succès de la marque en France, ne font plus partie des plans du constructeur dans l'Hexagone. Preuve en est, la nouvelle Dacia Logan n'est pas vendue en France, ses volumes étant jugés trop faibles, les clients français lui préférant assez largement la Sandero, le best-seller de la marque depuis déjà quelques années.

Le problème, c'est qu'avec la disparition programmée du Lodgy, un modèle sept places qui séduit par son habitabilité, la gamme Dacia ne comptera bientôt plus que sur le Duster pour séduire les familles. Néanmoins, Dacia pourrait bien offrir un peu plus de choix à ses clients en faisait revenir la Logan en France, mais via la version MCV qui avait disparu l'année dernière du catalogue quand la précédente génération de Logan était encore commercialisée.

La future Dacia Logan MCV s'est récemment fait surprendre par nos photographes espion, l'occasion de constater que ce modèle ne révolutionnera pas la formule Logan, malgré quelques éléments de style plus en phase avec son temps. Nous pouvons notamment mettre en avant un capot nervuré, une face avant légèrement rallongée par rapport à la version sortante, une largeur accrue au profit de l'habitabilité, ou encore la présence de nouvelles poignées de portes plus qualitatives.

Si la nouvelle Dacia Logan MCV venait à être commercialisée en France, elle devrait emprunter les mêmes motorisations que la nouvelle Dacia Sandero. Ainsi, le diesel ne devrait même pas être proposé au catalogue, seule une motorisation essence de 90 chevaux, avec une boîte manuelle ou une boîte CVT, devrait être proposée.

Dacia pourrait aussi commercialiser une version GPL de 100 chevaux, elle aussi présente sous le capot de la Sandero. En revanche, la firme roumaine ne devrait pas proposer de version hybride et hybride rechargeable, ces groupes motopropulseurs étant, pour le moment, réservés aux modèles Renault. La Dacia Logan MCV pourrait être présentée d'ici la fin de l'année pour une commercialisation qui interviendrait début 2022.