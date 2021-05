Lamborghini a livré 4391 SUV l'année dernière, l'Urus ayant généré plus de ventes que les Huracan et Aventador réunis. L'un d'eux n'est plus sur la route, car le propriétaire d'un exemplaire noir mat l'a vu brûler sous ses yeux sur une autoroute à Taïwan. L'incident a eu lieu le 27 avril sur la National Freeway 1, lorsque le descendant du LM002 s'est soudainement enflammé.

Selon un rapport publié par Taiwan News, le conducteur a réussi à sortir de la voiture sain et sauf. Quant à l'Urus, le super SUV de Sant'Agata n'a pas eu autant de chance puisqu'il a brûlé au point d'être méconnaissable en quelques minutes. Un chauffeur de dépanneuse a tenté d'éteindre le feu à l'aide d'un extincteur, mais c'était trop peu et trop tard pour sauver la Lambo haut de gamme.

Le propriétaire de 29 ans n'a pu profiter du moteur V8 que pendant huit mois avant que l'Urus ne soit réduit en cendres. Au départ, il n'avait aucune idée de la cause de l'incendie spontané de ce SUV performant, qui n'était plus qu'un amas de métal et de plastique. Après une enquête menée par le service d'incendie du comté de Changhua, le coupable s'est avéré être un problème électrique.

Citant le service d'incendie local, Taiwan News rapporte qu'"une sorte de court-circuit s'est produit à l'arrière droit du véhicule, provoquant un incendie qui s'est finalement propagé au réservoir de carburant". Une vidéo embarquée tournée depuis un camion montre l'Urus englouti dans les flammes, tandis que des photos de l'après-incendie publiées par le département des incendies du comté de Changhua montrent la Lambo moderne dans un triste état.

À Taïwan, le prix de départ de l'Urus est de 9,99 millions de dollars NT, soit environ 358'400 dollars au taux de change actuel. Espérons que le jeune propriétaire soit bien assuré.