Le Dacia Duster de seconde génération a été présenté en 2017 puis commercialisé en 2018. Cela fait donc trois années que le SUV roumain est sur le marché, et comme le veut la tradition, il doit recevoir quelques modifications pour conserver toute sa fraicheur durant les prochaines années.

Dacia est justement en train de tester la version restylée de son SUV. Ses prototypes ont déjà été aperçus par des photographes et des images du modèle de série (voir ci-dessous) complètement à nu ont émergé sur les réseaux sociaux.

Il ne fait aucun doute que la présentation du Dacia Duster restylé est sur le point de se réaliser et d'après nos confrères de L'Argus, il sera révélé le 22 juin prochain ! En effet, dans un document interne publié dans le forum Worldscoop, on découvre que le "reveal" du Duster revisité est prévu à cette date-là et que sa commercialisation n'interviendra qu'en septembre 2021 (ouverture des commandes en juillet 2021). Il se dit que cette commercialisation tardive est due à la pénurie de semi-conducteurs qui paralyse l'industrie automobile.

Parmi les nouveautés attendues, le Duster 2021 recevra des changements esthétiques à l'avant comme à l'arrière avec des feux redessinés incluant une signature visuelle en "Y". Il bénéficiera également de nouvelles jantes ainsi que d'un écran central plus grand à l'intérieur tiré de la nouvelle Sandero.

D'après ce même document, le Duster sauce 2021 pourra bénéficier de la boîte automatique EDC seulement dans sa version équipée du moteur essence de 150 ch. Les motorisations existantes devraient être reconduites, sans toutefois bénéficier d'une quelconque forme d'hybridation.

Pour rappel, le Dacia Duster est vendu en France à partir de 12'490 euros dans sa version Access. Les prix grimpent à 17'700 euros en version Prestige qui est la mieux équipée de toutes (limiteur et régulateur de vitesse, radar et caméra de recul, etc.).