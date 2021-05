Alfa Romeo ne commercialise actuellement que deux modèles : la Giulia et le Stelvio. Bientôt, le constructeur italien lancera deux nouveaux crossovers, à commencer par le Tonale qui est déjà apparu sur internet. Alfa Romeo ne s'arrêtera pas là, en effet, lors des 10 prochaines années, Stellantis promet d'investir massivement pour que la marque devienne rentable.

Jean Philippe Imparato, le nouveau patron d'Alfa Romeo souhaiterait lancer de nouveaux modèles inspirés du passé. Les deux crossovers précités permettront de renflouer les caisses, quant aux voitures de sport espérées par Imparato, elles amélioreront l'image et renforceront la passion Alfa Romeo.

"Je suis très intéressé par la GTV", a-t-il déclaré lors du lancement des nouvelles Giulia GTA et GTAm en Italie. "Il n'y a pas de déclaration ou d'annonce à ce stade, mais je vous donne juste un sentiment personnel que je suis très intéressé par la GTV. J'aime aussi la Duetto. Permettez-moi d'amener Alfa Romeo à un certain niveau de performance économique, et ensuite nous en parlerons."

Alfa Romeo GTV

Ne manquez pas notre essai Alfa Romeo Giulia GTAm - Premier essai de la Giulia extrême

Évidemment, il ne s'agit pas d'une annonce de quelque nature que ce soit, mais il est bon de voir des signaux positifs de la part du nouveau dirigeant de la marque. Et si les Tonale et Brennero apportent suffisamment d''argent, il est plus que probable qu'il y aura une surprise à l'avenir. Mais ne l'attendez pas de sitôt.

"En cette période de grands changements pour l'industrie, la première priorité est de protéger Alfa Romeo et de la conduire à travers les défis liés à l'électrification, la connectivité et la sécurité", a-t-il déclaré et d'ajouter : "Évidemment, Alfa Romeo devra électrifier… parce que, sinon, vous êtes mort. Alfa Romeo doit rester durable en termes de performances économiques, et elle doit s'électrifier".

Alfa Romeo a abandonné la dernière GTV en 2005, lorsqu'elle a été remplacée par la toute nouvelle Brera. En 1998, Jeremy Clarkson a décrit la GTV comme "l'une des meilleures voitures de sport de son temps", même si seulement 41'700 exemplaires ont été vendus durant ses 10 années de production. Il y a quelques années, Alfa Romeo a tenté de ressusciter ce modèle, avant d'abandonner son projet.