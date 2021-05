Il y a quelques mois, plusieurs rumeurs circulaient quant à l'intention du groupe Volkswagen de se séparer de Lamborghini. Néanmoins, en décembre 2020, le groupe allemand a tranché en confirmant que la firme au taureau restera bien sous le giron d'Audi. Cependant, il semblerait que cette décision récemment acté n'ait pas refroidi les ambitions d'une entreprise suisse et d'une banque d'investissement britannique.

En effet, une offre de 9,19 milliards de dollars, soit environ 7,5 milliards d'euros, a été émise pour le rachat de Lamborghini. Une offre balayée par la firme aux anneaux. "Audi n'a pas l'intention de vendre Lamborghini", a déclaré un porte-parole du constructeur suite aux révélations de plusieurs médias. "Cela ne fait l'objet d'aucune discussion au sein du groupe", a poursuivi le porte-parole. "Lamborghini n'est pas à vendre".

Le groupe suisse Quantum, ainsi que la société d'investissement britannique Centricus, prévoient de soumettre une "lettre d'intention" mercredi, selon Automobilwoche, la filiale allemande d'Automotive News Europe. Le magazine britannique Autocar a également fait état de cette offre mardi. Contrairement à ce qui se passe habituellement avec de telles déclarations d'intention, la lettre n'est signée que par Quantum et non par les deux parties.

Si le groupe suisse Quantum vous évoque quelque chose, c'est normal, puisque son patron, Rea Stark Rajcic, est le fondateur de la marque Piëch Automotive, une entreprise créée il y a deux ans avec Anton Piëch, le fils de l'ancien patriarche de Volkswagen, Ferdinand Piëch. Au sein de l'offre de rachat formulée, Quantum aurait proposé aux employés de Lamborghini une garantie d'emploi de cinq ans, et aurait aussi prévu de reprendre l'équipe de direction actuelle du constructeur italien. Après avoir acheté la marque, Quantum souhaiterait également conclure un partenariat stratégique avec le groupe Volkswagen.

Le groupe Volkswagen possède Audi et Lamborghini et le constructeur d'Ingolstadt est responsable de la firme italienne au sein de la structure commerciale du groupe. Comme énoncé au début de l'article, en novembre dernier, Volkswagen a envisagé céder une partie de ses parts au sein de Lamborghini et de Ducati afin de préparer potentiellement l'introduction en Bourse de son "pôle italien". Mais un mois plus tard, le groupe a annulé ces plans et a déclaré qu'il était déterminé à les garder dans le giron du groupe.