La nouvelle Harley-Davidson Pan America s'annonce comme un best-seller pour la marque américaine. Et les clients ne s'y trompent pas, du moins si l'on en croit son accueil. Déjà sur les routes aux États-Unis, elle semble promise à un bel avenir. C'est notamment le cas dans le Wisconsin.

Les livraisons du maxi-trail ont commencé dès début mai, et les concessionnaires ont reçu leurs exemplaires à la fin du mois. Selon les concessionnaires, la Pan America présente un excellent rapport qualité-prix dans ce segment. Avec un prix de départ de 17'000 dollars US (prix en France : Pan America standard - 15'990 € / Pan America Special - 18'290 €), elle est compétitive par rapport aux autres Adventure-Tourer du marché.

Les concessionnaires sont aussi enthousiastes que les clients eux-mêmes. Certains concessionnaires exigent des dépôts et utilisent des listes d'attente pour aider à gérer les ventes de la Pan America. Et de fait, dès que les concessionnaires reçoivent des exemplaires, ils s'en vont immédiatement.

Le Milwaukee Business Journal a également cité plusieurs concessionnaires qui ont exprimé leur opinion sur le Pan America. Des déclarations comme : "Nous l'avons tous aimé", "Je pense que c'est un bon produit" et "une moto absolument incroyable", ont été prononcées par plusieurs personnalités des concessions Harley. Le directeur général de Harley-Davidson Oconomowoc, Craig Winger, a également déclaré que "la réponse des consommateurs est assez impressionnante", comme en témoignent les unités qui quittent les showrooms dès leur arrivée.

En dehors des concessionnaires, la première incursion de Harley dans ce segment a été plutôt bien accueillie, et même les marchés internationaux comme l'Inde commercialisent le modèle.

Il est vrai que cette Pan America à tout pour plaire ! C'est la Harley-Davidson la plus avancée à ce jour et de loin la plus performante, et ce sur tous les terrains. Avec son moteur bicylindre en V Revolution Max de 1252 cm3, elle produit 150 chevaux à 9000 tr/min et 128 Nm à 6750 tr/min.

Ce modèle est également équipé d'un système de distribution à calage variable (VVT), d'une injection de carburant et est refroidi par liquide. Ce moteur résolument moderne est renforcé par un grand nombre d'aides électroniques, et il bénéficie également de plusieurs équipements de confort comme un écran TFT, un système de contrôle de la pression des pneus et des poignées chauffantes.