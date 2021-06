Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'objectif principal de la Maybach Exelero, un concept car exposé en 2005 au salon de l'automobile de Berlin, était de tester les nouveaux pneus de Fulda, la filiale allemande de Goodyear. Développée à la demande de Goodyear en collaboration avec la société turinoise Stola et Daimler Chrysler, cette voiture a été "chargée" de tester la série Carat Exelero.

Il est toutefois difficile d'imaginer qu'il n'y avait pas, en filigrane, au moins l'idée de pouvoir réellement commercialiser ce croisement entre une Batmobile et la voiture de Cruella d'Enfer. Ce qui aurait certainement pu se produire si les grandes berlines 57 et 62 avaient eu plus de succès.

Les designers de Maybach se sont inspiré pour ce premier modèle Exelero de la Maybach SW38 Stromliner d'avant-guerre, et ont créé un produit élégant basé sur un châssis 57, et pour lequel quatre étudiants de l'école de design de transport de l'université des sciences appliquées de Pforzheim ont également participé.

Jusqu'à 350 km/h

L'un des détails qui ont rendu Exelero spéciale est l'exigence de "vitesse maximale" de Fulda, qui avait besoin d'une voiture capable d'atteindre une vitesse de 350 km/h, considérée comme le seuil auquel les performances maximales des pneus pouvaient être testées.

Pour cela, les ingénieurs de Maybach ont utilisé un moteur hautement qualifié, un V12 biturbo de 5,9 litres développant 690 ch et 1020 Nm de couple à 5 000 tr/min. La transmission automatique à 5 vitesses 5G-Tronic se chargeait de transférer cette puissance aux roues arrière, ce qui permettait une accélération de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes. Les roues étaient de 23 pouces et équipées de pneus 315/25 ZR 23 Fulda Carat.

Pièce de collection

L'Exelero a également attiré l'attention pour sa présentation, des touches de noir à l'intérieur et à l'extérieur et un poids aussi bas que possible grâce à des éléments en fibre de carbone noire, et a gagné une place de choix dans la culture populaire.

Étant en état de marche et homologué, il a suscité la curiosité non seulement des collectionneurs mais aussi du public plus excentrique : en 2011, selon le magazine Top Gear, il est passé entre les mains d'un rappeur nommé Birdman pour environ 8 millions de dollars tandis que l'année suivante, il était en vente chez Mechatronik. On a depuis perdu sa trace.