En début de semaine, une nouvelle version hardcore de l'Aston Martin Valkyrie a fait une apparition surprise et non officielle sur l'un des sites de la firme anglaise. Et Jalopnik a été suffisamment rapide pour immortaliser l'image avant qu'elle ne disparaisse du web, nous fournissant un très bon aperçu d'une nouvelle variante de l'hypercar avec des améliorations aérodynamiques plutôt impressionnantes.

Il n'aura pas fallu longtemps à Aston Martin pour confirmer le modèle en annonçant sur les réseaux sociaux la date de présentation de l'auto en question.

Deux posts Instagram nous annoncent la présentation complète de la nouvelle variante de la Valkyrie le 28 juin 2021. L'un des teasers montre cette Valkyrie extrême de face, suggérant qu'il s'agit bien de la même voiture qui a fuité il y a quelques jours. De manière générale le bolide reste caché, bien que l'on puisse distinguer le nouvel aileron arrière massif, correspondant à ce que nous avons vu plus tôt cette semaine.

La majeure partie du bouclier avant se trouve dans la partie sombre de l'image, sans aucun détail visible, mais l'image en fuite montre que des modifications seront apportées à l'avant. Celles-ci comprennent un nouveau splitter avec une nouvelle lèvre qui semble lécher le sol. D'après ce que nous pouvons voir, l'énorme aileron est à la fois ancré sur les ailes arrière et à des tiges de fixation centrales. Il pourrait y avoir d'autres modifications, notamment un pare-brise plus haut, mais à ce stade, nous ne pouvons pas le confirmer.

Avec ces nouveaux ajustements aérodynamiques, l'Aston Martin Valkyrie ressemble plus que jamais à une voiture de course. Nous sommes impatients d'en savoir plus - notamment si les modifications aérodynamiques seront complétées par des améliorations au niveau des moteur et châssis châssis - et la meilleure nouvelle est que nous n'aurons pas à attendre trop longtemps avant d'obtenir toutes les informations officielles. Restez connectés !