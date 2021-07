Voici ce qui se passe lorsque vous enfoncez un moteur V12 de 27 litres dans une Ford Crown Victoria Police Interceptor. Il ne s'agit là que de la première fois que la voiture démarre. Mais plus tard, cet engin sera doté d'un système biturbo pour faire grimper la puissance en flèche.

Le Rolls-Royce Meteor était un dérivé du célèbre V12 Merlin et était spécifiquement destiné aux chars ou autres applications d'artillerie motorisée. Le Meteor n'était pas suralimenté et devait fonctionner avec de l'essence à faible indice d'octane plutôt qu'avec l'essence à indice d'octane élevé du Merlin. Cela était suffisant pour produire environ 600 chevaux (447 kilowatts) dans les premières applications des années 1940 et 820 chevaux (604 kW) dans les versions ultérieures.

Ce Meteor a été fortement modifié, notamment par l'installation du système biturbo. L'objectif de l'équipe est de dépasser 2500 ch et 5160 Nm de couple.

Le moteur n'a pas encore atteint cette puissance car les turbos n'envoient pas de boost au moteur. Il n'est pas si facile de faire démarrer un tel moteur. Il démarre brièvement puis cale immédiatement. Cela se produira plusieurs fois, pendant que la personne derrière l'ordinateur portable fait des ajustements avant que les choses ne prennent enfin vie. Le moteur s'installe au ralenti et une caméra thermique montre que tous les cylindres fonctionnent.

Le test suivant consiste à faire tourner le moteur et à lui faire prendre du régime. Il n'y a aucun problème cette fois-ci.

Ce projet a encore beaucoup de chemin à parcourir. La dernière partie de la vidéo montre qu'il y a une boîte de vitesses, mais elle n'est pas encore connectée. De plus, il va falloir apporter des modifications importantes à la carrosserie. Un pare-feu va occuper un emplacement rendant les portes avant presque inutiles. Et l'équipe doit créer un tout nouveau cockpit pour que cette voiture puisse être conduite. On a hâte de voir les prochains épisodes.