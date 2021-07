La gamme Sportster de Harley-Davidson est apparue sur le marché en 1957. Le modèle d'entrée de gamme était équipé du moteur Iron Head de la Motor Company jusqu'en 1986, date à laquelle le moteur Evolution a renouvelé la gamme. Depuis lors, le Sportster est équipé du même bicylindre en V Evolution niché dans un cadre en acier à double berceau.

En juillet 2018, Harley a dévoilé le 1250 Custom, un concept dont beaucoup pensaient qu'il remplacerait la plateforme vieillissante du Sportster. Après près de trois ans, la MoCo confirme enfin ces spéculations en levant le voile sur le Sportster S de 2021.

2021 Harley-Davidson Sportster S

Moteur Refroidissement liquide, DOHC, 1252cm3, Vtwin Alésage et course 105 mm x 72,.3 mm Transmission 6-speed Performance 121 hp/ 94 lb-ft Poids 502 pounds Prix $14,999

Le célèbre 1250 Revolution Max de Harley fait entrer la famille Sportster dans une nouvelle génération. Le bicylindre en V de 1 252 cm3 à refroidissement liquide, DACT, huit soupapes, développe 121 chevaux et 127 Nm de couple. Comme la Pan America, le nouveau moteur du Sportster est doté d'un calage variable des soupapes et de poussoirs à réglage automatique.

Bien sûr, toute cette puissance et cette technologie ne sont pas utiles sans un châssis compétent. En choisissant de faire du moteur une partie intégrante du châssis tubulaire, Harley réduit considérablement le poids du Sportster (228 kg) tout en améliorant la rigidité et la maniabilité. Le bras oscillant en treillis d'acier est relié à un amortisseur arrière Showa Piggyback à réservoir, doté d'un bouton de réglage de la précharge, tandis que le train avant bénéficie d'une fourche inversée Showa USD de 43 mm entièrement réglable.

Galerie: 2021 Harley-Davidson Sportster S

11 Photos

Les roues légères en fonte d'aluminium réduisent également le poids non suspendu et les pneus Dunlop GT503 offrent une excellente adhérence. Avec une combinaison de puissance et d'agilité, les freins avaient également besoin d'être améliorés. C'est pourquoi Harley a équipé le Sportster S d'un étrier monobloc Brembo à quatre pistons qui lie un disque avant de 320 mm, tandis qu'un Brembo à deux pistons mord un disque arrière de 260 mm. La nouvelle position basse et inclinée du cruiser se traduit par une hauteur de selle de 755 mm.

Alors que les Sportster sont historiquement connus pour leur aménagement spartiate, le Sportster S change tout cela avec un écran TFT rond de quatre pouces, l'ABS/contrôle de traction en virage et l'éclairage LED. Les modes de conduite sélectionnables permettent aux utilisateurs de choisir entre Sport, Route et Pluie ou de personnaliser la puissance délivrée grâce à deux modes personnalisés distincts. La connectivité Bluetooth ajoute la musique, les appels entrants et sortants et la navigation à portée de main du conducteur.

Le Sportster S offre également deux points d'alimentation dédiés aux équipements chauffants et précâblés pour les poignées chauffantes. Un port USB-C supplémentaire permet également de recharger les appareils mobiles en déplacement. Équipé d'un régulateur de vitesse, d'un capteur de température ambiante (avec alerte de basse température) et sirotant un réservoir d'essence de 11 litres, le nouveau Sportster S est prêt à faire de la route.

"Le Sportster S est une moto entièrement nouvelle construite sur la plateforme Revolution Max et établit une nouvelle norme de performance pour la gamme Sportster", a déclaré Jochen Zeitz, PDG de Harley-Davidson. "C'est un Sportster de nouvelle génération défini par la puissance, les performances, la technologie et le style."

Disponible en Vivid Black, Stone Washed White Pearl et Midnight Crimson, la Sportster S 2021 sera vendue à partir de 15 690 € . Bien entendu, de nombreux accessoires seront disponibles pour agrémenter cette nouvelle Harley-Davidson Sportster S.