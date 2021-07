La Chevrolet Corvette est une voiture emblématique des Etats-Unis. Ses presque sept décennies d'existence justifient que certains faits soient connus et aujourd'hui, nous venons d'apprendre l'un de ces faits, grâce à GM Design sur Instagram.

Apparemment, GM a conçu une Corvette à quatre places en 1962 pour s'attaquer à la célèbre Ford Thunderbird de l'époque. Et surtout, le compte Instagram a publié des images de ce concept, nous donnant un aperçu d'une 'Vette officielle à quatre places qui n'a jamais existé. Découvrez le post intégré au réseau social ci-dessous.

Comme vous pouvez le constater, ce concept de Corvette quatre places en fibre de verre de 1962 était un précurseur de la Corvette de deuxième génération qui serait finalement présentée en 1963. Il reprend le design de la C2, notamment le style du pare-brise arrière divisé inspiré de la Bugatti 57 SC Atlantic. Bien sûr, la différence réside dans la disponibilité de sièges arrière.

Le concept n'a cependant pas atteint la production. La publication sur les médias sociaux ne fournit pas d'explication, mais nous supposons que tout se résume à des décisions commerciales prises à cette époque, notamment le positionnement de la Corvette en tant que voiture de sport - par opposition au segment des voitures de luxe dans lequel la Thunderbird était commercialisée.

GM était assez occupé avant la naissance de la Corvette C2. C'est alors que Zora Arkus-Duntov a caressé l'idée d'une Corvette à moteur central arrière et à propulsion, qui, comme nous le savons tous, est devenue une réalité avec l'actuelle Corvette C8.

Cela dit, pouvez-vous imaginer ce qui serait arrivé au cours de l'histoire de la Corvette si le modèle à quatre places s'était concrétisé ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.

Et oh, si vous êtes curieux, la photo en noir et blanc ci-dessus a été prise par Walter Farynk, le photographe en chef de GM à l'époque.