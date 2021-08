Tous les conducteurs le connaissent et il ne faut pas le sous-estimer : l'aquaplaning est le phénomène qui se produit lorsque, en raison de la vitesse et d'une trop grande quantité d'eau sur la route, les pneus ne peuvent pas se drainer assez rapidement et commencent donc à "flotter" et à perdre contact avec le sol.

Ce danger peut être évité en modérant la vitesse, mais il n'est parfois pas si facile de prévoir la vitesse à adopter. À cette fin, EasyRain a créé une solution de haute technologie appelée Digital Aquaplaning Information (DAI), qui utilise le réseau 5G pour prévoir, signaler à l'avance et éventuellement résoudre le problème de l'aquaplaning.

Comment ça marche ?

Le DAI est en effet un capteur virtuel prédictif : l'une de ses fonctions, entre autres, est l'activation automatique et instantanée du système complémentaire nommé AIS ; un assistant capable de lutter activement et efficacement contre le phénomène de l'aquaplaning.

En pratique, le DAI est doté d'algorithmes prédictifs spéciaux qui traitent les informations disponibles sur la dynamique du véhicule (telles que la force longitudinale, la force latérale et le glissement des pneus).

A partir de là, des corrections peuvent être calculées et suggérées au conducteur, ou même mises en œuvre directement dans la configuration du véhicule afin d'améliorer la sécurité de conduite en conditions humides.

Il existe trois niveaux de signalisation DAI, qui s'affichent directement sur le tableau de bord :

Attention ! Route mouillée : Il s'agit du premier niveau d'alerte, le conducteur se trouve dans une situation potentiellement dangereuse sur un asphalte mouillé et il faut faire attention. C'est un signal prédictif. Danger ! Route humide : Il s'agit du deuxième niveau d'alerte, selon l'analyse des capteurs, la couche d'eau sur la surface de la route est importante. Dans ce cas, la vitesse élevée de la voiture peut entraîner un aquaplaning et le conducteur peut perdre le contrôle. Il faut faire attention et le conducteur doit ralentir. Alerte ! Aquaplaning : Il s'agit du niveau de danger le plus élevé et le véhicule fait de l'aquaplaning. Les pneus ne peuvent pas évacuer l'eau assez rapidement et n'ont plus d'adhérence, le DAI active donc instantanément l'AIS. Il s'agit, dans ce cas, d'un signal de "danger en cours" (un peu comme le témoin du contrôle de la traction, lorsqu'il s'allume pour signaler qu'il "travaille" à réduire le patinage des roues).

En route vers la conduite autonome

Il s'agit également d'un pas en avant vers la conduite autonome, car à ce jour, il n'existe pas de système embarqué véritablement capable de distinguer les revêtements routiers mouillés et de comprendre leurs caractéristiques afin d'élaborer une solution de manière autonome.

Le capteur DAI ouvre également la porte à de nouvelles fonctionnalités ADAS à l'avenir, telles que l'information sur le mode humide, la désactivation de la conduite assistée et le régulateur de vitesse adaptatif sur sol mouillé.

Ce capteur peut être intégré dans pratiquement tous les véhicules, étant un pur composant logiciel plutôt que physique. Et grâce à son interaction avec le réseau 5G (et les Smart Cities), il est aussi directement lié à d'autres voitures, auxquelles il peut envoyer un signal d'avertissement pour les routes mouillées, ou inversement il peut recevoir des avertissements de leur part.