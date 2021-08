Pour continuer de faire parler d'un produit, surtout quand il est aussi exceptionnel qu'une Ford GT, les équipes marketing des constructeurs regorgent d'idées, en faisant notamment écho au passé à travers des séries spéciales toujours plus attrayantes. À l'occasion de la Monterey Car Week, Ford présente une nouvelle série limitée de sa supercar, à savoir la Ford GT 64 Prototype Heritage Edition 2022.

Comme son nom l'indique, elle rend hommage et s'inspire du prototype de GT qui a donné naissance à la lignée des Ford GT. Ce modèle avait fait ses débuts lors du Salon de l'automobile de New York le 3 avril 1964. Sur les cinq prototypes ayant existé, il n'en reste plus qu'un, celui même qui est exposé à côté de la nouvelle Ford GT 64 Prototype Heritage Edition 2022.

Comme souvent sur ce type de séries spéciales faisant écho au passé, c'est avant tout un package esthétique. Nous retrouvons ainsi une teinte Blanc Wimbledon avec des éléments en bleu Antimatter. Cette couleur habille la partie avant, entre le pare-brise et les feux, ainsi que la bande sur le toit et l'aileron.

Ce bleu spécifique, il est également présent au niveau des jantes de 20 pouces réalisées en fibre de carbone. Derrière, nous retrouvons des étriers de frein Brembo laqués en argent. Les bas de caisse latéraux, les supports de rétroviseurs, les grilles d'aération du moteur et le diffuseur arrière sont quant à eux en fibre de carbone également.

Passons désormais à l'intérieur avec, là encore, la présence de fibre de carbone au niveau des sièges. Ils sont recouverts d'Alcantara bleu clair et de surpiqûres argentées. Le tableau de bord se pare d'un cuir Ebony, de noir et d'Alcantara bleu ciel. Le volant, les montants et le pavillon ont le droit à de l'Alcantara Ebony avec encore quelques touches du bleu Antimatter.

La version 64 Prototype Heritage Edition n’apporte aucune modification mécanique et conserve le même moteur, à savoir un V6 3,5 litres bi-turbo produisant 656 chevaux et 745 Nm de couple. La puissance est envoyée aux roues arrière via une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 2,9 secondes, tandis que la vitesse maximale avoisine les 350 km/h.

La firme à l'ovale bleu n’a pas divulgué les chiffres de production de cette série spéciale, même si nous tablons sur environ 50 exemplaires construits conformément aux autres modèles Heritage Edition. Il s’agit de la sixième édition de cette série limitée, qui se décline comme suit :