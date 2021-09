Avec des prix qui grimpent en flèche et des modèles de plus en plus rares, toute personne souhaitant mettre la main sur une voiture ancienne doit aujourd'hui s'armer de patience pour acquérir la perle rare.

Sinon, il y a une autre solution, et elle nous vient du monde du jeu vidéo. Sous vos yeux, voici le eClassic, un simulateur innovant et sophistiqué qui promet de rendre le monde des voitures anciennes plus accessible. Mais pas plus accessible financièrement parlant, nous en reparlerons plus bas.

Un poste de conduite entre le passé et le futur

L'idée est venue de Fritz Kaiser, un banquier du Liechtenstein et patron de l'entreprise de The Classic Car Trust. Ce projet est totalement "Made in Italy" et a vu la collaboration d'entreprises locales telles que Racing Unleashed of Maranello et Kunos. Cette dernière est la société qui a notamment développé le célèbre jeu vidéo Assetto Corsa.

Le simulateur a également pris vie grâce à la collaboration d'entreprises telles que Pininfarina et Zagato, qui ont créé les habitacles en s'inspirant de leurs propres anciens modèles. Par exemple, Pininfarina a assemblé à la main neuf simulateurs dont les lignes sont inspirées de la Cisitalia 202, considérée par beaucoup comme l'une des plus belles voitures du monde.

Le poste de conduite est équipé d'un volant, de pédales et d'une boîte de vitesses pour contrôler sa propre voiture virtuelle affichée sur un écran incurvé. Il s'agit d'une sorte d'évolution de la série Gran Turismo, mais avec des voitures plus anciennes et parfois plus luxueuses.

Une communauté en pleine expansion

L'objectif est de créer une communauté croissante de passionnés pour permettre la tenue d'événements et de défis au format digital. Il existe une application spécifique pour partager ses impressions et faire connaissance avec les autres participants. Il y aura également des séances d'entraînement et des championnats en ligne réservés aux membres.

Parmi la liste des voitures proposées, nous retrouvons des Shelby Cobra ou encore des Porsche 911, tandis que les circuits disponibles sont assez nombreux avec notamment Spa-Francorchamps, le Nürburgring, Brands Hatch, Monza et d'autres courses de côte historiques. Le parc automobile et le choix des circuits seront constamment élargis grâce à des mises à jour régulières.

Les simulateurs seront présentés du 15 au 19 septembre à Saint-Moritz, en Suisse. Là, les potentiels clients pourront essayer le simulateur en direct, rencontrer les développeurs pour en connaître tous les secrets, et, pourquoi pas, acheter l'un des simulateurs proposés aux enchères par la maison RM Sotheby's. Les estimations sont comprises entre 110 000 et 138 000 euros. C'est effectivement plus accessible que certains modèles d'époque, mais certainement pas pour toutes les bourses.