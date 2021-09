Non, vous ne rêvez pas, sur la photo de couverture, il s'agit bien d'une BMW M4. Elle apparaît dans un piteux état effectivement, mais elle n'a strictement jamais roulé, comme les 3000 autres BMW et Mini qui l'entoure, puisqu'elles sont bloquées sur un terrain vague de Vancouver depuis près de six ans. Et pour ceux ayant pour ambition de les "récupérer" et les "retaper", il n'y a malheureusement aucun espoir de remise en état.

Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ces 3000 modèles ont été exposés au sel et à l'humidité lors de leur arrivée sur le port d'Halifax en février 2015. Une terrible tempête de neige a balayé le Canada et a engendré des dégâts considérables, notamment sur les modèles qui nous intéressent aujourd'hui puisque les faisceaux électriques, les démarreurs ou encore les crémaillères de direction sont tout simplement hors service.

Pourtant, ces voitures auraient pu être éventuellement sauvées puisqu'un rappel avait été ordonné par les autorités. Mais BMW n'a pas estimé économiquement viable d'entamer des réparations, le remplacement pur et simple du véhicule endommagé a été privilégié par la firme bavaroise.

Outre la BMW M4, il y a d'autres modèles plutôt séduisants qui ont subi les dommages de la tempête, comme vous pouvez vous en apercevoir sur la vidéo postée sur la chaîne Instagram supercars.fails. On y découvre notamment une BMW M6, une i8 ou encore une très rare Alpina B6.

Le ministère des transports canadiens a également fourni une liste des modèles stockés sur ce fameux terrain vague, où les 3000 véhicules sont stockés en attendant d'être détruits ou, dans le meilleur des cas, recyclés, même si certains exemplaires sont déjà plutôt bien rouillés.