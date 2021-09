À partir de 2025, Mercedes-Benz commencera à introduire uniquement des plateformes dédiées aux véhicules électriques, dans le but d'accélérer sa transition vers une gamme de modèles à zéro émission d'ici la fin de la décennie.

Évidemment, cela nécessitera quelques sacrifices, et les berlines et breaks traditionnels pourraient être les premières victimes de cette transition sans précédent. Si leur avenir semble incertain, une chose est absolument certaine : Mercedes en a (déjà) terminé avec les hybrides rechargeables.

À l'occasion du salon IAA Mobility qui se tient actuellement à Munich, plusieurs dirigeants de Daimler ont confirmé que le constructeur ne développerait plus de nouveaux groupes motopropulseurs hybrides rechargeables à l'avenir. Les groupes motopropulseurs existants − y compris celui de la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance − continueront à être utilisés dans les produits existants et à venir, mais Mercedes n'investira plus d'argent dans le développement de nouvelles motorisations hybrides rechargeables.

La nouvelle Mercedes-AMG GT 63 S E Performance.

"Aucun nouveau développement n'est prévu", a déclaré Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Daimler et responsable de la recherche et du développement, au journal allemand Handelsblatt. "Les investissements ont tous été déjà réalisés, par conséquent, nous les utilisons".

Pour de nombreux constructeurs, dont Mercedes, l'hybride rechargeable est jugée transitoire jusqu'à ce que le 100 % électrique atteigne un niveau de développement optimal. En septembre 2019, Mercedes a également annoncé qu'il mettait un terme au développement de nouveaux moteurs thermiques, tandis qu'en 2020, Mercedes avait déjà affirmé son intention de ne plus proposer de boîte manuelle.

En juillet dernier, Mercedes-Benz a annoncé que sa gamme ne comprendra que des voitures électriques pour les marchés d'Europe, d'Amérique du Nord et du Japon, tandis que dans les autres régions, des modèles à motorisation conventionnelle seront toujours disponibles.

En lisant entre les lignes, cette nouvelle annonce signifie probablement que la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance pourrait être un modèle particulier à plus d'un titre, puisqu'il pourrait être l'un des seuls modèles sportifs hybrides de la firme d'Affalterbach. Mercedes-AMG devrait également se concentrer sur le 100 % électrique d'ici quelques années, la marque ayant déjà présenté son premier modèle électrique à Munich, avec l'EQS 53 et ses 761 chevaux.