Le pneu sans air se rapproche de plus en plus de notre réalité quotidienne. Michelin l'a dévoilé en 2019 - il s'appelle Michelin Uptis - et, comme nous vous le disions à l'époque, cette invention pourrait être le nouveau standard du futur, avec pour objectif de réduire les coûts d'entretien, mais aussi l'impact environnemental (Michelin n'est pas le seul fabricant à y travailler).

Le Youtuber M. JWW a eu la chance de tester les performances des pneus sur une Mini Cooper SE. Voyons comment ça s'est passé.

Développement durable

Selon des études industrielles, 20 % des pneus produits chaque année sont jetés en raison de la déformation de la bande de roulement ou de la perte rapide de pression. En d'autres termes, plus de 200 millions de pneus ne sont pas utilisés à leur plein potentiel, ce qui se traduit par un coût important en termes de matériaux et d'énergie nécessaires à leur fabrication.

Le développement durable est au cœur du projet de Michelin visant à créer le premier pneu anti-crevaison. C'est parce qu'il n'y a pas de chambre à air. Le caoutchouc est soutenu par une série de lamelles solides qui maintiennent la structure rigide et flexible à la fois. C'est précisément le cœur de l'innovation apportée par l'Uptis, dont la bande de roulement est par ailleurs pratiquement identique à celle des pneus normaux.

Le pneu sans air arrive en 2024

Dans la vidéo, M. JWW s'entretient avec Cyrille Roget, le directeur du groupe technique et scientifique de Michelin, qui révèle les secrets de cet incroyable pneu. Roget précise que les lamelles sont en fibre de verre et permettent des performances identiques à celles des roues traditionnelles.

Pour protéger son invention, Michelin a déposé une cinquantaine de brevets. Le seul aspect qui ne plaira probablement pas aux amateurs de tuning est que les roues en alliage d'origine ne peuvent pas être retirées (sinon toute la structure perd de son efficacité).

Comme mentionné, le youtuber a testé les pneus équipant une Mini Cooper SE dans ce qui pourrait être un aperçu du futur proche. L'entreprise française vise le lancement de son pneu en 2024. Ainsi, en plus des voitures électriques et connectées, nous pourrions également voir des pneus qui ne peuventplus se creuver dans les prochaines années.