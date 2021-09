Au moment où nous pensions que Lamborghini en avait fini avec l'Aventador, nous découvrons cet étrange prototype. Il semble que Lamborghini teste une nouvelle fonctionnalité à l'arrière de l'Aventador. Pour le moment, il est impossible de savoir ce que prépare Lamborghini, mais nous avons déjà notre petite idée.

Le Youtuber Varryx se trouvait à l'extérieur de l'usine Lamborghini de Sant'Agata Bolognese, en Italie, lorsqu'il a repéré ce prototype. Varryx est un "espion automobile accompli" qui a fourni des vidéos uniques de prototypes de supercars italiennes. Cette dernière découverte est un peu inattendue.

Nous avons ici un mulet qui ressemble à une Lamborghini Aventador S standard à l'avant. Mais dès que la voiture passe devant nous, il est clair qu'il se passe quelque chose de très étrange. La carrosserie arrière est partiellement retirée, montrant le feu de l'Aventador et son isolation. L'embout d'échappement angulaire normal est également retiré. Puis il y a deux pièces bleues de garniture de carrosserie flanquant l'extrémité arrière.

Lamborghini teste peut-être un nouveau pack aérodynamique pour son Aventador, ou même un autre nouveau modèle. La remplaçante de la Lamborghini Aventador devant faire ses débuts en 2022, il serait plus logique que cette mule d'essai soit réellement utilisée pour le modèle à venir.

Le successeur de la Lamborghini Aventador devrait utiliser un système hybride pour son moteur V12 afin de réduire les émissions et d'augmenter les performances. Il est possible que cette mule d'essai soit équipée de la nouvelle configuration hybride et que Lamborghini termine les essais sur route de son nouveau groupe motopropulseur. Avec l'arrivée de ce nouveau modèle en 2022, nous sommes impatients de voir ce que l'avenir des voitures Lamborghini nous réserve.