Rien n'échappe à internet, ni même les feux de Mini. Il semblerait que les feux arrière de la Mini Countryman de dernière génération posent problème, et pour cause, les clignotants pointent vers la direction opposée.

Plusieurs internautes ont remarqué ce phénomène, lorsqu'une Mini Countryman restylée actionne son clignotant droit, se dessine alors une flèche rouge clignotante mais qui pointe vers la gauche (et inversement)... Vous n'avez pas compris ? Jugez plutôt en fixant le clignotant gauche de cette Mini. Elle s'apprête à tourner à gauche, mais la signature lumineuse (du feu gauche) en forme de flèche pointe vers la droite.

C'est assez perturbant pour certains qui estiment qu'il s'agit là d'un problème de conception. Mais lorsque Jalopnik interroge Mini à ce sujet, un représentant de la marque a affirmé que ce motif en forme de flèche opposée (les feux arrière des Mini représentent le drapeau britannique) ne pose problème à aucun client.

Bien au contraire, ils en sont satisfaits, et si on venait à se poser des questions sur la sécurité (une voiture qui indique la direction opposée a de quoi surprendre), cela ne perturbe aucun conducteur qui ne porte pas attention au motif mais plutôt au feu allumé (clignotant droit pour tourner à droite et gauche pour tourner à gauche).

Les clignotants de la discorde n'existent qu'en Amérique du Nord. En Europe, les clignotants doivent obligatoirement être orange. De plus, les Mini vendues sur le Vieux Continent ont un motif de clignotant différent. Seule la barre horizontale s'allume en orange et ne forme donc pas de flèche de la même couleur.

Pensez-vous que Mini devra remplacer les feux arrière sur ses modèles nord-américains ? Pour vous, est-ce que cela pose un problème de sécurité ? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires.