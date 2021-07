De prime abord, les premières Mini n'ont rien de vraiment très sportif, bien au contraire. Ce n'était d'ailleurs pas le but recherché à l'époque, mais dans l'esprit de certains, dont John Cooper, qui était un ami d'Alec Issigonis, le créateur de la Mini, cette voiture avait potentiellement les capacités de devenir un peu plus véloce.

Qu'à cela ne tienne, John Cooper modifia rapidement l'une des Mini à sa disposition en lui ajoutant un système de freinage plus efficace et une cavalerie plus conséquente, en l'occurrence en passant de 34 à 55 chevaux. En 1961, date à laquelle la Mini Cooper fit officiellement ses débuts, le succès ne s'est pas fait attendre, sans compter qu'elle brillera en compétition par la même occasion avec la Cooper S qui gagnera trois victoires au Rallye Monte Carlo en 1964, 1965 et 1967.

Et pour célébrer les 60 ans des Austin Mini Cooper et Morris Mini Cooper, conçues par Mini en partenariat avec John Cooper, le constructeur britannique propose une édition limitée de l'actuelle Mini Cooper baptisée Anniversary Edition. Ce modèle est développé autour des Mini Cooper trois portes, Mini Cooper S trois portes et Mini John Cooper Works, et sera proposée en 740 unités, dont 74 pour le marché français. Ce nombre fait référence au numéro de course 74 qu'arborait la Mini lors de ses premières apparitions en compétition.

Cette série spéciale est proposée dans des teintes métallisées British Racing Green ou Midnight Black, ainsi que Rebel Green pour la seule version Mini John Cooper Works. Concernant le reste de la partie esthétique, nous retrouvons des bandes Racing (sur le capot avant), un toit, des coques de rétroviseurs et des poignées de portes peints en blanc, et des touches de couleur rouge et de finitions Piano Black. Des jantes de 18 pouces John Cooper Works complètent le tout, tout comme les logos "Cooper" visibles dans l'habitacle du modèle.

À l'intérieur, il y a aussi du changement, avec du cuir Nappa pour ce qui est des sièges Sport et du volant (en finition carbone noir), ainsi que des finitions anthracites et Piano Black pour le reste de l'habitacle. Parmi les autres éléments distinctifs, nous retrouvons un pédalier en acier inoxydable et une plaque numérotée "1 of 740" avec la mention "60 Years of Mini Cooper – The unexpected Underdog".