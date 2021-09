Au fil des décennies, la voiture a changé de forme, évolué sur le plan technologique et lorsque l'on compare un modèle d'il y a 50 ans à un modèle d'aujourd'hui, les différences sont évidentes au premier coup d'œil. Mais on ne peut pas dire la même chose pour les pneumatiques.

Ou plutôt, leur évolution a certainement suivi celle des voitures, avec des pneus de plus en plus résistants et adaptés à différents types de situations. Mais la forme, elle, reste la même.

Non pas que la roue ne soit pas l'une des inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité, mais imaginez si une autre forme était mieux adaptée aux déplacements ? Et si cette forme était la sphère ?

C'est en tout cas ce que pense Goodyear avec ses Eagle 360, des pneus sphériques présentés sous forme de concept en 2016 au salon de l'automobile de Genève et amenés à faire leurs débuts sur un véhicule de la Citroën Autonomous Mobility Vision, un concept électrique qui vise à révolutionner le monde de la mobilité.

Adieu les manœuvres

Et c'est précisément la voiture électrique qui pourrait donner un coup de pouce aux pneus pour changer de forme : libérées des contraintes mécaniques imposées par la mécanique endothermique - comme le moteur et la transmission - les voitures à zéro émission peuvent abandonner les roues traditionnelles et se déplacer sur des sphères. Avec tous les avantages que cela implique !

Le skateboard conçu par Citroën peut tourner sur lui-même grâce à ses pneus sphériques.

Pensez, par exemple, à un parking dans lequel vous pouvez à peine entrer : vous tournez le volant, vous avancez de quelques centimètres, vous tournez à nouveau le volant, et vous continuez comme ça à faire des micro-mouvements. Des manœuvres sans fin qui, lorsqu'elles sont effectuées sur des pneus sphériques, ne sont plus qu'un lointain souvenir: il suffit de dire à la voiture de se déplacer sur le côté et le tour est joué. Pratique non ?

Bien sûr, la Citroën Autonomous Mobility Vision est une voiture autonome, donc même si vous deviez diriger le véhicule, tout le "travail" serait effectué par le cerveau en silicium. Mais entre la nécessité d'effectuer de nombreuses manœuvres et le simple fait de "glisser" entre deux voitures, nous sommes sûrs que même un ordinateur n'aurait aucun doute sur le choix à faire.

La balle mieux que le rond ?

Les pneus sphériques présentent d'autres avantages : le Goodyear Eagle 360, par exemple, n'a pas de chambre à air et les crevaisons sont donc du passé. Tout comme les changements fréquents de pneus : la surface est quatre fois supérieure à celle d'un pneu classique, ce qui prolonge la durée de vie de l'Eagle 360 de quatre fois.

Chaque roue est entourée de 8 moteurs électriques Le skateboard lors de l'événement organisé par Citroën

En outre, la forme sphérique se traduit par un faible coefficient de traînée et, par conséquent, il y a moins besoin d'énergie pour déplacer la voiture. Et lorsqu'il s'agit de voitures électriques, cela signifie une plus grande autonomie. Enfin, étant donné que la vitesse maximale de ce "skateboard" Citroën n'est que de 25 km/h, il n'y a pas besoin de pneus, car il n'y a aucun problème d'aquaplaning ou autre.

Et les suspensions ? Elles disparaissent : les sphères sont reliées à la cage qui les contient par lévitation magnétique, ce qui leur assure également un certain "jeu" pour digérer les nids de poule et les bosses de la route.

La sphère du futur

Il n'est pas certain que les pneus sphériques représentent l'avenir de la mobilité, mais la révolution en cours dans le monde de l'automobile entraînera certainement autant de révolutions sur les différents composants de la voiture.

Et qu'il s'agisse de pneus increvables tubeless à fines nervures, comme ceux de Michelin, ou de sphères pour rouler dans toutes les directions, ce qui est certain, c'est que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de la mobilité !

Découvrez la vidéo en action des pneus sphériques :