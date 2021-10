Comme vous n'êtes sûrement pas sans le savoir, malgré des produits particulièrement aboutis et séduisants, notamment sur le plan sportif, Alfa Romeo traverse une phase pour le moins compliquée, avec peu de voitures au catalogue et des ventes qui, évidemment, ne décollent pas. Il y a plusieurs raisons à ça : l'absence de produits "à volume" évidemment, mais aussi le manque de motorisations électrifiées.

Suite à la fusion entre FCA et PSA au début de l'année, ayant donné lieu à l'arrivée du groupe Stellantis, Alfa Romeo devrait donc profiter de synergies avec d'autres constructeurs pour proposer des produits davantage dans l'air du temps. Le nouveau patron de la marque, Jean-Philippe Imparato, a révélé, lors d'une interview accordée à Automotive News, que cinq nouveaux produits allaient arriver d'ici les cinq prochaines années chez Alfa Romeo.

En tête de liste, nous retrouverons le Tonale, un SUV compact initialement présenté en avant-première par un concept-car en mars 2019 au Salon de Genève. Il était censé entrer en production à la fin de cette année, mais a dû être repoussé de quelques mois, car Jean-Philippe Imparato n'était pas satisfait des performances délivrées par le système hybride rechargeable. Le patron d'Alfa Romeo souhaite notamment que le Tonale soit plus sportif que la Peugeot 3008 HYbrid4 et ses 300 chevaux.

Selon la marque, le Tonale devrait donc être officiellement présenté en mars 2022 et les ventes débuteront à partir du mois de juin qui suit. L'identité des quatre autres nouveaux modèles n'a pas encore été révélée, mais l'un d'entre eux serait un SUV urbain qui pourrait prendre le nom de Brennero. Il pourrait arriver en même temps que les nouvelles générations de Fiat 500X et autres Jeep Renegade.

Espérons toutefois qu'Alfa Romeo ait autre chose en tête que des SUV, et idéalement, nous aimerions évidemment une nouvelle petite sportive, un peu à la manière d'une 4C, ou bien même une descente à la 8C. Un nouveau break aurait aussi de quoi séduire les passionnés, mais l'arrivée de tels modèles serait-elle vraiment viable pour une marque qui cherche avant tout à retrouver le chemin du succès via des volumes plus importants ?

Jean-Philippe Imparato a également annoncé que chaque nouveau modèle que la marque lancera à partir de 2027 sera électrique. Lancia possède également une stratégie similaire en ce qui concerne l'électrification, en souhaitant fabriquer uniquement des modèles électriques à partir de 2026. Plus tôt cette semaine, Lancia a confirmé la renaissance de la Delta d'ici les prochaines années, avec un passage à l'électrique, bien évidemment.