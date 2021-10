Il y a des milliardaires dans le monde entier qui ne veulent pas faire de compromis sur le confort lorsqu'ils voyagent, utilisant des véhicules plus luxueux les uns que les autres.

Pour ceux qui considèrent ces aspects comme fondamentaux, Inkas a créé un nouveau véhicule de luxe basé sur le Mercedes-Benz Sprinter. Il a été conçu pour offrir une expérience de haut niveau aux passagers et avec un accent particulier mis sur la sécurité, puisque sa carrosserie est blindée.

Le confort à son paroxysme...

À l'intérieur, les sièges sont dotés d'un panneau de commande intégré permettant de gérer le chauffage et la climatisation individuels, ainsi que les fonctions de massage, la commande motorisée des pare-soleil des fenêtres et l'extension des repose-pieds. En outre, la console centrale contient une machine à café et un compartiment réfrigéré pour conserver les boissons au frais.

Les tables rétractables font également de ce véhicule un espace de travail idéal pour les professionnels, grâce à la présence de nombreuses prises de recharge et de six zones d'éclairage entièrement réglables. Pour ceux qui veulent se détendre, il y a une grande télévision avec les services de streaming AppleTV et Google Chromecast et un système audio de 400 W.

... Mais la sécurité avant tout

La sécurité est assurée par l'installation de caméras de vidéosurveillance qui offrent une vue à 360 degrés de l'environnement, les images pouvant être visualisées directement sur l'écran de télévision. À cet égard, l'entreprise canadienne propose également le véhicule dans une version blindée avec certification CEN 1063 BR6 pour résister aux tirs et à une éventuelle détonation sous le plancher.

L'équipement peut être complété par des caméras de vision nocturne périmétrique FLIR®, des systèmes de filtration chimique de qualité militaire (CBRN), l'intégration de téléphones satellites, des feux stroboscopiques, des trappes d'évacuation, des pneus increvables et un système d'extinction automatique d'incendie pour le compartiment moteur et les cabines intérieures.

Tout est personnalisable

Les finitions intérieures sont entièrement conçues, fabriquées et tapissées par Inkas, à commencer par les sièges en cuir haut de gamme, ainsi que les finitions en bois à pores ouverts et le plancher élégant. Tout est, bien entendu, personnalisable en fonction des besoins du client.

Les Mercedes-Benz Limobus basés sur le Sprinter sont vendus à un prix de départ de 200 000 dollars (169 000 euros au taux de change actuel). Les versions entièrement blindées peuvent coûter plus de 500 000 dollars (422 000 euros au taux de change actuel), selon les spécifications requises.