Ferrari dispose de nombreux véhicules d'essai, et les prototypes repérés "en libert" ne manquent pas. Si l'on sait que la firme de Maranello prépare un retour au Mans tout en lançant un nouveau modèle baptisé Icona, pour être honnête, le constructeur brouille un peu les pistes avec chaque véhicule d'essai. Et le dernier en date immortalisé sur la chaîne YouTube Varryx, sème encore un peu plus le doute.

Une Ferrari LaFerrari noir mat a en effet été suprise en train de rouler. On ne sait pas exactement ce que Ferrari cache, mais le son du moteur donne un indice : il semble être turbocompressé. Si c'est le cas, cette LaFerrari pourrait être un véhicule de test pour la future voiture de course du Mans !

Le prochain modèle Icona qui sera révélé dès novembre utilisera le moteur à aspiration naturelle de la 812 Competizione - et il ne ressemble pas à celui-ci. La LaFerrari présentée dans la vidéo n'est pas non plus recouverte, contrairement aux véhicules d'essai Icona les plus récents croisés et immortalisés en photo.

Galerie: Photos espion mulet hypercar Ferrari

10 Photos

La nouvelle Icona sera équipée d'un V12 de 6,5 litres à aspiration naturelle monté en position centrale. Le moteur de la 812 produit 830 chevaux (619 kilowatts) et 692 Nm de couple ; cependant, il pourrait développer encore un peu plus dans l'Icona. Le style de la voiture s'inspirerait des voitures de course 330 P4 de 1967. Des photos espions ont révélé que l'hypercar possède des feux arrière étroits et un aileron intégré, bien que le camouflage couvre une grande partie du véhicule.

Il y a aussi la possibilité, bien que mince, que la LaFerrari noir mat soit un prototype précoce pour une nouvelle hypercar de route. La prochaine Icona est probablement la dernière Ferrari à combustion seule, car la société commence à électrifier sa gamme, de façon à ce que la prochaine génération d'hypercar Ferrari utilisera probablement un moteur turbocompressé associé à un moteur électrique pour obtenir des chiffres de performances vraiment ahurissants. Le constructeur n'a pas annoncé sa prochaine voiture phare, mais nous parions qu'elle est déjà en cours de développement, même si nous ne l'avons pas encore vue.