Tous ceux qui aiment s'adonner aux joies de la glisse, quel qu'il soit, savent qu'il existe deux règles de base : il faut une propulsion et, si possible, un poids assez contenu pour la maniabilité. Inutile de vous dire donc qu'une voiture affichant 2300 kilos sur la balance et avec une transmission intégrale, ce n'est pas forcément l'objet idéal.

Faux. En tout cas selon Bentley. Et la firme britannique a décidé de le prouver avec une vidéo tournée sur une base aérienne de l'OTAN abandonnée en Sicile, où une Continental GT Speed s'est fait malmener par son pilote, l'occasion de mettre en avant les qualités dynamiques d'une voiture qui, à la base, est avant tout destinée pour la balade un tantinet sportive.

La vidéo, disponible ci-dessus, s'intitule très simplement : "Continental Drift". Cette mise en scène a pour but de mettre en avant les qualités dynamiques de la Continental GT Speed, et pas seulement en matière de vitesse et d'accélération, puisque le constructeur de Crewe a préféré mettre en avant des capacités insoupçonnées de son coupé GT.

Néanmoins, ce n'est pas vraiment nouveau qu'une voiture équipée d'une transmission intégrale puisse survirer, en témoignent les voitures engagées en Groupe B dans les années 1980.

Ce qui est plus surprenant, c'est qu'une voiture de luxe, et donc pas forcément une voiture légère, soit capable d'être aussi agréable à piloter et être aussi maniable, des caractéristiques plutôt inattendues si l'on considère que ces modèles sont principalement développés pour les occupants des sièges arrière. C'est aussi une bonne façon de contredire ceux qui prétendent que "les voitures modernes ne sont plus aussi amusantes qu'auparavant".

Pour la petite histoire, la base sur laquelle se déroule le tournage est connue sous le nom "Comiso". Elle a été fondée en 1936, avant d'être reconstruite dans les années 1980 pour devenir la plus grande base aérienne de l'OTAN en Europe du Sud. Jusqu'à 112 missiles de croisière sol-air dotés chacun d'une ogive nucléaire y étaient conservés. La base a ensuite été abandonnée à la fin des années 1990.