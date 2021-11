Dans la catégorie des voitures de sport, il existe différents segments. Il y a les sportives, les supercars, mais aussi, les hypercars. Ces dernières s'adressent à une clientèle de niche prête à dépenser des millions d'euros pour s'offrir une voiture ultra rare et ultra puissante.

Les hypercars ne courent pas les rues, on les croisent généralement dans des salles d'exposition ou dans une collection privée. Ce sont généralement des voitures au look extravagant, certaines sont même plus impressionnantes que la star de la catégorie, la Bugatti Chiron.

Apollo est l'un des constructeurs de ces machines de rêve. Il a lancé l'Apollo Intensa Emozione qui a tout d'une voiture de rêve, mais avec son nouveau projet, il repousse une fois de plus les limites de l'imaginable. Il a présenté en Chine l'Apollo Project Evo, son nouveau jouet bien plus incroyable que l'Apollo IE (Intensa Emozione).

En l'observant, elle nous a tout de suite rappeler la Bugatti Bolide avec sa dégaine sauvage et sa signature lumineuse en X. Son style est complexe avec des entrées et des sorties d'air un peu partout, sans parler de ses nombreux éléments aérodynamiques.

"Successeur de l'hypercar Apollo IE, The Project EVO est commandé avec un brief simple pour offrir une émotion brute sans compromis. Il est doté d'une monocoque en carbone avancée et d'un ensemble d'éléments qui garantissent que la puissance brute et l'esthétique émotionnelle s'accompagnent d'une maniabilité et d'une dynamique de conduite sans égal", peut-on lire sur le communiqué de presse.

Le fabricant n'a toutefois pas décrit ce qui se cache sous cette carrosserie construite autour d'un châssis monocoque en carbone. L'Apollo Intensa Emozione est propulsée par un V12 6,3 litres de 780 ch, sa descendante pourrait utiliser le même moteur. A moins que la marque ne décide de se pencher vers l'hybride, lui qui a présenté le concept EVision.

Vous l'aurez compris, aussi extravagante soit-elle, l'Apollo Project Evo ne pas être décrite comme une hypercar. Avec une puissance aux alentours de 800 ch, ce modèle au stade conceptuel est plutôt une supercar déguisée en hypercar ; cette catégorie étant réservée aux voitures développant plus de 1000 ch. La Bugatti Bolide en fait partie avec son moteur W16 de 1600 ch.