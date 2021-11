Produite de 1977 à 1985 au sein de l'usine historique d'Arese, l'Alfa Romeo Giulietta a été lancée avec la difficile tâche de remplacer la Giulia, qui figurait au catalogue de la marque depuis une quinzaine d'années.

À cet égard, un exemplaire de la version 2,0 litres Turbodelta de 1983, la variante la plus sportive de la berline et la dernière voiture de la marque préparée par le célèbre département de course d'Alfa Romeo, est en vente sur le site Ruote da Sogno.

Préparée par Autodelta

Initialement présentée en 1982, mais commercialisée seulement à partir de l'année suivante, la Giulietta Turbodelta reprenait la mécanique de l'Alfetta avec un moteur avant longitudinal, un essieu De Dion, une transmission transaxe et une puissance délivrée uniquement aux roues arrière.

Sur le plan esthétique, elle se caractérisait par une carrosserie peinte en noir métallique avec double couche et par une ligne rouge qui soulignait le profil de la voiture. Son caractère sportif est également souligné par le bouclier avant, qui intègre le spoiler et les phares antibrouillard, et le bouclier arrière, qui laisse place à une sortie d'échappement de taille généreuse.

L'équipement comprenait des jantes en alliage Speedline de 14 pouces, un intérieur rouge avec une sellerie en tissu Texalfa, le volant sport Momo et la jauge de turbo ajoutée au centre du tableau de bord.

Seulement 361 exemplaires

Dernière Alfa Romeo de série à porter le logo Autodelta, cette Giulietta était équipée d'un moteur 2,0 litres modifié par le département course d'Alfa Romeo avec une alimentation par carburateur (malgré le système d'injection déjà répandu) et une turbine Avio, remplacée ensuite par un équivalent KKK pour des raisons de fiabilité.

Le moteur, conçu en aluminium, développait la bagatelle de 170 chevaux, ce qui permettait à la voiture d'accélérer de 0 à 100 km/h en 7 secondes environ et de dépasser les 200 km/h. La production fut extrêmement limitée, avec seulement 361 exemplaires produits entre 1983 et 1984.