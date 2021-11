Ce sont des heures décisives pour l'avenir de l'automobile, au centre de la table ronde organisée aujourd'hui à l'occasion de la Journée européenne de l'automobile de la Cop26. Mais le Royaume-Uni, qui accueille la conférence de l'ONU sur le climat, a déjà fait une première annonce officielle dans la nuit : il existe un accord - non contraignant - entre les États, les entreprises et les constructeurs pour stopper les ventes de véhicules à moteur thermique.

La feuille de route fixe l'échéance à 2035 pour les marchés les plus développés et à 2040 pour le reste du monde.

Cependant, il manque un certain nombre de signataires importants, tant parmi les fabricants que parmi les pays (à commencer par les plus grands du monde, les États-Unis et la Chine). La France est également absente de la liste. Ce qui semble presque certain, c'est que les principaux constructeurs automobiles européens (y compris l'Allemagne, l'Espagne et la France, dont aucun n'a encore signé) tenteront d'agir de manière coordonnée, les Allemands semblant être parmi les plus hésitants. Nous suivrons l'évolution étape par étape, en mettant à jour cet article.

À chacun son métier

Chaque signataire aura son rôle à jouer, à commencer par les gouvernements des marchés les plus développés, qui s'engageront à interdire la commercialisation des voitures à moteur à combustion selon le calendrier prévu. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des États qui ont déjà donné leur accord dans le document :

Autriche

Azerbaïdjan

Cambodge

Canada

Cap-Vert

Chili

Croatie

Chypre

Danemark

El Salvador

Finlande

Islande

Irlande

Israël

Lituanie

Luxembourg

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Norvège

Pologne

Slovénie

Suède

Royaume-Uni

Les pays en développement, quant à eux, s'efforceront "d'accélérer l'adoption de véhicules à émission zéro", selon la déclaration officielle, disponible à la fin de cet article.

République dominicaine

Ghana

Inde

Kenya

Mexique

Paraguay

Rwanda

Turquie

Uruguay

Les villes et les régions devront également convertir leurs "flottes de voitures et de camionnettes en propriété ou en location en véhicules zéro émission d'ici 2035, et mettre en œuvre des politiques qui permettront, accéléreront ou encourageront d'une autre manière la transition" de la mobilité vers la durabilité.

Et puis il y a les constructeurs, qui, en signant le document, déclarent leur engagement à atteindre "100 % des ventes de nouvelles voitures et camionnettes à émissions zéro sur les principaux marchés d'ici 2035 ou plus tôt". A 10h le 10 novembre, les signataires sont :

Pourquoi les autres sont absents

Comme indiqué ci-dessus, les grands constructeurs tels que Volkswagen, Toyota, Stellantis, BMW et Honda ne participent pas à l'engagement, du moins pas our l'instant. Selon les rumeurs du Financial Times, Wolfsburg n'a pas dit oui en raison de l'incapacité de la Chine à s'engager à limiter l'utilisation du charbon.

Plus généralement, le calendrier réel de l'électrification dans des régions comme l'Afrique et l'Amérique latine, où il semble impossible de parvenir à la décarbonisation du marché dans les délais indiqués, pourrait également être une source d'inquiétude. Et d'une manière générale, les freins de nombreux pays leaders, où l'on pourrait décider de miser davantage sur les carburants synthétiques, pèsent pour l'instant.

Autres signataires

Outre les pays, les fabricants et les villes, d'autres acteurs industriels et financiers ont déjà signé la déclaration.

Propriétaires et exploitants de flottes

ABB

Astra Zeneca

Groupe BT

Capgemini

Centrica

Danfoss

E.On

EDP

GlaxoSmithKline

Highland Electric Fleets HP Inc.

Iberdrola

Groupe Ingka/IKEA

LeasePlan Corporation

Réseau national d'électricité

Novo Nordisk

Openreach

Sainsbury's

Siemens

Réseaux SK

Sky UK Limited

SSE

Tesco

Uber Technologies Inc.

Unilever

Vattenfall

Zénith

Zurich

Investisseurs détenant des participations importantes dans des constructeurs automobiles

Adrian Dominican Sisters - Conseil consultatif du portefeuille

AP7

Arabesque Asset Management

Comité sur la responsabilité de la mission par l'investissement de l'Église presbytérienne des USA

Congrégation de St Joseph

Filles de la Charité, Province de Sainte-Louise

EOS chez Federated Hermes

Groupe Impax Asset Management

Local Authority Pension Fund Forum

Services d'investissement Mercy Inc.

NEI Investments

Bureau du contrôleur de la ville de New York

Coalition interconfessionnelle pour l'investissement responsable Seventh Generation

Institutions financières

Aviva

NatWest

Autres